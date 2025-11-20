Владельцы даже не догадываются: в полиции рассказали о новом способе угона авто (фото)

В Великобритании возросло количество угонов автомобилей благодаря новым технологическим девайсам. Правоохранители Туманного Альбиона рассказали о новом типе преступления и как можно уберечь себя от угона машины.

По словам копов, теперь преступники могут копировать сигнал вашего брелока у дверей дома владельцев авто, а затем — уехать на машине с места происшествия всего за несколько минут. Об этом сообщает The Mirror.

Новая технология бесконтактного ключа позволила преступникам залазить в код сигнализации и механизма замка. Так гаджеты копируют сигнал с бесключевых брелоков, после чего исчезали автомобили с места владельцев и парковок.

Один из таких эпизодов попал на камеру наблюдения — неизвестный мужчина в маске поздней ночью водит устройством вдоль внешней стены дома жертвы Эбби Брукс-Моррис в Вулверхэмптоне. Затем спокойно открывает ее автомобиль и через несколько секунд уезжает на нем.

По ее словам, впоследствии машину нашли брошенной, но она стала непригодной к использованию из-за способа, которым она была угнана. Г-жа Брукс-Моррис сказала, что кража ее автомобиля ощущалась как "вторжение" — и что злоумышленникам понадобилось всего "две минуты, чтобы приехать, взглянуть на машину, считать сигнал и уехать".

Кража авто бесконтактным ключом в Вулверхэмптоне Фото: Mirror

Эксперт по страхованию автомобилей Джейк Ламберт говорит, что увеличение сообщений о кражах авто бесключевым методом является "тревожным сигналом для всех водителей о том, что автомобильная преступность эволюционирует, становится более организованной и осуществляется все быстрее".

По его словам, атаки с помощью этих устройств — так называемых ретрансляционных усилителей — позволяют преступникам преодолевать заводские системы безопасности "за считанные минуты", несмотря на заявления автопроизводителей о "непроницаемости" бесключевых систем. Ретрансляционные усилители покупаются и продаются преступниками онлайн, а некоторые организованные группы одалживают их друг другу.

Подобные кражи зафиксированы в других регионах страны. Так на прошлой неделе полиция графства Ноттингемшир призвала общественность помочь найти двух человек после того, как ночью в поселке Осворт был угнан BMW с использованием бесключевого устройства.

Полиция показала преступников, которые украли авто благодаря бесконтактному ключу Фото: Mirror

Сейчас мистер Ламбер настойчиво советует всем владельцам авто с бесключевым доступом инвестировать "в простые, но эффективные средства профилактики", такие как хранение брелоков в сумке или коробке Фарадея, блокирующей сигнал. Также можно использовать старые, проверенные методы защиты — например, видимый блокиратор руля.

"Первый рубеж обороны — это низкозатратные, проактивные шаги и уверенность, что ваша страховая политика, даже временная, является полной и актуальной, чтобы покрывать стоимость этой современной угрозы", — добавил он.

В то же время полиция и политики обсуждают изменения в уголовное законодательство. Теперь в Палате лордов предлагают ввести строгий лицензионный контроль с продажей бесконтактных ключей только при наличии лицензии. В МВД добавляют, что сейчас активно ищут украденные авто и пытаются выявить проблемы в программном коде автоматического открывания дверей, чтобы невозможно было их открывать с помощью таких незаконных устройств.

