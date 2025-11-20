Власники навіть не здогадуються: в поліції розповіли про новий спосіб викрадення авто (фото)

У Великій Британії зросла кількість викрадень автомобілів завдяки новим технологічним девайсам. Правоохоронці Туманного Альбіону розповіли про новий тип злочину на як можна вберегти себе від угону машини.

За словами копів, тепер злочинці можуть копіювати сигнал вашого брелока біля дверей дому власників авто, а потім — поїхати на машині з місця пригоди всього за кілька хвилин. Про це повідомляє The Mirror.

Нова технологія безконтактного ключа дозволила злочинцям залазити в код сигналізації та механізму замка. Так гаджети копіюють сигнал із безключових брелоків, після чого зникали автомобілі з місця власників і парковок.

Один з таких епізодів потрапив на камеру спостереження — невідомий чоловік у масці пізно вночі водить пристроєм уздовж зовнішньої стіни будинку жертви Еббі Брукс-Морріс у Вулвергемптоні. Потім спокійно відкриває її автомобіль і через кілька секунд їде на ньому.

За її словами, згодом машину знайшли покинутою, але вона стала непридатною до використання через спосіб, у який її було викрадено. Пані Брукс-Морріс сказала, що крадіжка її автомобіля відчувалася як "вторгнення" — і що зловмисникам знадобилося всього "дві хвилини, щоб приїхати, поглянути на машину, зчитати сигнал і поїхати".

Крадіжка авто безконтактним ключем у Вулвергемптоні Фото: Mirror

Експерт зі страхування автомобілів Джейк Ламберт каже, що збільшення повідомлень про крадіжки авто безключовим методом є "тривожним сигналом для всіх водіїв про те, що автомобільна злочинність еволюціонує, стає більш організованою та здійснюється дедалі швидше".

За його словами, атаки за допомогою цих пристроїв — так званих ретрансляційних підсилювачів — дозволяють злочинцям долати заводські системи безпеки "за лічені хвилини", попри заяви автовиробників про "непроникність" безключових систем. Ретрансляційні підсилювачі купуються і продаються злочинцями онлайн, а деякі організовані групи позичають їх одна одній.

Подібні крадіжки зафіксовано інших регіонах країни. Так минулого тижня поліція графства Ноттінгемшир закликала громадськість допомогти знайти двох осіб після того, як уночі в селищі Осворт був викрадений BMW із використанням безключового пристрою.

Поліція показала злочинців, які вкрали авто завдяки безконтактному ключеві Фото: Mirror

Наразі містер Ламбер наполегливо радить усім власникам авто з безключовим доступом інвестувати "в прості, але ефективні засоби профілактики", такі як зберігання брелоків у сумці або коробці Фарадея, що блокує сигнал. Також можна використовувати старі, перевірені методи захисту — наприклад, видимий блокатор керма.

"Перший рубіж оборони — це низьковартісні, проактивні кроки й упевненість, що ваша страхова політика, навіть тимчасова, є повною й актуальною, щоб покривати вартість цієї сучасної загрози", — додав він.

Водночас поліція та політики обговорюють зміни до кримінального законодавства. Тепер в Палаті лордів пропонують запровадити строгий ліцензійний контроль аз продажем безконтактних ключів лише за наявності ліцензії. В МВС додають, що наразі активно шукають вкрадені авто та намагаються виявити проблеми в програмному коді автоматичного відкривання дверей, аби неможливо було їх відкривати за допомогою таких незаконних пристроїв.

