Жахливе відкриття: встановив камеру та зрозумів, куди зникає їжа (відео)

У Нью-Йорку актор встановив приховану камеру, щоб з’ясувати причину зникнення їжі з кухні. Запис шокував його: у квартирі жила незнайома жінка, яка ночами спускалася з горища.

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Як повідомляє The Mirror, актор Джо Каммінгс, мешканець Нью-Йорка, вирішив дізнатися, чому з його холодильника зникають продукти, та встановив приховану камеру. Переглянуті кадри виявили несподівану і тривожну причину – невідома жінка жила просто в нього над головою.

Каммінгс спочатку підозрював, що їжу потайки бере його дівчина, однак після її заперечень вирішив з’ясувати правду технічними засобами. Камера, встановлена на кухні, зафіксувала, як серед ночі жінка повільно вилізла з отвору в стелі над кухнею, злізла на меблі та почала брати їжу. Відео також показало, як вона скористалася кухонною раковиною як туалетом, пила з пляшки у холодильнику та безсоромно нишпорила в коморі.

Найбільш шокуючим моментом стало те, що на одному з фрагментів Джо сам заходить на кухню, не помічаючи, що у кімнаті хтось є – жінка в цей час тихо ховається за меблями, залишаючись поза його увагою.

Після перегляду відео у 2009 році актор негайно покинув помешкання та звернувся до поліції.

Правоохоронці виявили зловмисницю все ще на горищі. За словами Джо, вона облаштувала там місце для сну – ковдра та інші речі вказували на те, що вона могла перебувати у квартирі кілька тижнів. Простір над кухнею був тісним, без вентиляції, однак мав досить глибоку конструкцію, що дозволяло їй залишатися непоміченою.

"Поліціянти припустили, що вона могла жити там щонайменше два тижні", – розповів Каммінгс. "Я не мав жодного уявлення, хто вона. Коли її виводили, вона майже нічого не говорила". Актор висловив припущення, що жінка потрапила до квартири через пожежну драбину – можливо, спершу з метою крадіжки, а згодом вирішила залишитися. Поліція підтвердила, що це не перший подібний випадок у місті, коли безхатьки проникають у чужі квартири та приховано там живуть.

Попри пережите, Джо вирішив не подавати офіційної скарги. "Мені її шкода", – сказав він. – "Вона поводилася так, ніби була дикою". За його словами, ситуація справила на нього глибоке враження, а відео з камери згодом було оприлюднене на YouTube.

Кадри що шокують швидко стали вірусними, зібравши мільйони переглядів. У коментарях користувачі висловлювали подив, страх і співчуття, а також обговорювали, як легко може зникнути відчуття безпеки навіть у власному домі.

Нагадаємо, у США та інших країнах час від часу фіксують випадки прихованого проживання сторонніх осіб у приватних будинках або квартирах. Подібні інциденти часто стають відомими лише завдяки відеоспостереженню або випадковим обставинам.

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