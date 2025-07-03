Хаос у дитячій: прихована камера показала, як проходить "тиха година" у трійнят (відео)

Звичайна перевірка дітей перед сном обернулася для матері трійнят із Коннектикуту (США) несподіваним і кумедним відкриттям. Двоє малюків гралися в кімнаті, використовуючи матрац як іграшку, а їхній брат у цей час міцно спав.

Related video

Кейт Суловскі з Коннектикуту (США) і уявити не могла, що побачить, коли вирішила перевірити, як сплять її трійнята. Але кадри з камери спостереження змусили її сміятися і, за її словами, трохи нервувати. Роликом вона поділилася в TikTok.

Виявилося, що двоє з трьох синів — Ніко і Лука — зовсім не збиралися спати. Натомість вони перетворили матрац на імпровізовану гірку і почали гратися. У цей час третій брат, Пітер, спокійно дрімав у кутку, не звертаючи уваги на шум і хаос.

"Вони нещодавно перейшли в дитячі ліжка, і тепер у них повна свобода — і, як видно, вони цим користуються", — розповіла Кейт.

Хоча Суловські й зізнається, що подібні моменти забирають у неї "єдину перерву протягом дня", вона намагається зберігати спокій.

"Їм лише три роки. Вони просто вивчають світ і перевіряють кордони — і це нормально", — каже вона.

Зняте відео, яке Кейт виклала на своїй сторінці в TikTok @moretolovski, швидко стало вірусним, викликавши посмішки у тисяч батьків по всьому світу. Користувачі відзначили контраст між пустотливими братами й незворушним Пітером, а також підтримали маму за її спокій і почуття гумору.

Кейт, засновниця онлайн-спільноти Mastering Multiples, впевнена: навіть найдокладніший план не врятує від хаосу, коли в тебе троє дітей одного віку.

"Ось такий вигляд має реальне життя з трійнятами", — підсумувала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пара хоче назвати доньку на честь катастрофи на ЧАЕС. Звичайне запрошення на baby shower стало вірусним. Пара вирішила назвати свою дочку Надія Чорнобиля, не знаючи про історичну трагедію, з якою пов'язана ця назва.

Також стало відомо, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.