Не очікував почути це: реакція тата на перші слова доньки підкорила мережу (відео)

Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато", і реакція її батька підкорила мільйони користувачів інтернету. Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйона переглядів.

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Мама дівчинки встигла зафіксувати зворушливий момент на відео. Вона поділилася роликом у своєму TikTok.

Бетсі та Майкл Столлс із Мемфіса, штат Теннессі (США), не могли повірити своїм вухам, коли їхнє малятко Джейд, сидячи на руках перед дзеркалом у ванній, раптово вимовила своє перше усвідомлене слово — "тато".

Мама встигла зафіксувати цей зворушливий момент на відео, і реакція батька, який не зміг стримати сліз, моментально розтопила серця користувачів у мережі.

"Ми вже довго намагалися навчити її говорити "мама" і "тато", але безрезультатно. А тут — раптом — вона подивилася на Майкла і ясно сказала "тато". Це було схоже на диво", — поділилася Бетсі.

Коли маленька Джейд вимовила заповітне слово, обличчя її батька, 29-річного інженера-конструктора, зблідло, а потім він відвів погляд від камери, щоб приховати сльози. Це відео вже зібрало понад 20,8 мільйона переглядів, викликавши хвилю розчулення і сліз по всьому інтернету.

"Його обличчя відразу почервоніло, він зрозумів, що він найщасливіша людина на світі";

"Не знаю, чому це змусило мене так сильно плакати";

"Борюся щосили, щоб не розридатися. Це занадто мило";

"Ми всі зараз плачемо".

Попри окремі негативні коментарі, реакція публіки загалом була винятково теплою.

"Ми віримо, що Джейд — дитя Бога, і нам дана честь бути її батьками. Кожен день із нею — це справжнє благословення", — сказала Бетсі.

Раніше Фокус повідомляв, що трирічній дитині, яка летіла бізнес-класом, подали келих вина. Інцидент з подачею алкоголю малолітньому пасажиру стався 24 квітня на борту рейсу Cathay Pacific. Дитина відпила з келиха, вирішивши, що в ньому вода, і поскаржилася на кислий смак.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.