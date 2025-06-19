Не ожидал услышать это: реакция папы на первые слова дочки покорила сеть (видео)

Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа", и реакция ее отца покорила миллионы пользователей интернета. Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.

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Мама девочки успела запечатлеть волнующий момент на видео. Она поделилась роликом в своем TikTok.

Бетси и Майкл Столлс из Мемфиса, штат Теннесси (США), не могли поверить своим ушам, когда их малышка Джейд, сидя на руках перед зеркалом в ванной, внезапно произнесла свое первое осознанное слово — "папа".

Мама успела запечатлеть этот волнующий момент на видео, и реакция отца, который не смог сдержать слез, моментально растопила сердца пользователей в сети.

"Мы уже долго пытались научить ее говорить "мама" и "папа", но безрезультатно. А тут — вдруг — она посмотрела на Майкла и ясно сказала "папа". Это было похоже на чудо", — поделилась Бетси.

Когда маленькая Джейд произнесла заветное слово, лицо ее отца, 29-летнего инженера-конструктора, побледнело, а потом он отвел взгляд от камеры, чтобы скрыть слезы. Это видео уже собрало более 20,8 миллионов просмотров, вызвав волну умиления и слез по всему интернету.

"Его лицо сразу покраснело, он понял, что он самый счастливый человек на свете";

"Не знаю, почему это заставило меня так сильно плакать";

"Борюсь изо всех сил, чтобы не разрыдаться. Это слишком мило";

"Мы все сейчас плачем".

Несмотря на отдельные негативные комментарии, реакция публики в целом была исключительно теплой.

"Мы верим, что Джейд — дитя Бога, и нам дана честь быть ее родителями. Каждый день с ней — это настоящее благословение", — сказала Бетси.

Ранее Фокус сообщал, что трехлетнему ребенку, летевшему бизнес-классом, подали бокал вина. Инцидент с подачей алкоголя малолетнему пассажиру произошел 24 апреля на борту рейса Cathay Pacific. Ребенок отпил из бокала, решив, что в нем вода, и пожаловался на кислый вкус.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.