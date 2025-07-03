Хаос в детской: скрытая камера показала, как проходит "тихий час" у тройняшек (видео)

Обычная проверка детей перед сном обернулась для матери тройняшек из Коннектикута (США) неожиданным и забавным открытием. Двое малышей резвились в комнате, используя матрас как игрушку, а их брат в это время крепко спал.

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Кейт Суловски из Коннектикута (США) и представить не могла, что увидит, когда решила проверить, как спят ее тройняшки. Но кадры с камеры наблюдения заставили ее смеяться и, по ее словам, немного нервничать. Роликом она поделилась в TikTok.

Оказалось, что двое из трех сыновей — Нико и Лука — вовсе не собирались спать. Вместо этого они превратили матрас в импровизированную горку и начали играть. В это время третий брат, Питер, спокойно дремал в углу, не обращая внимания на шум и хаос.

"Они недавно перешли в детские кровати, и теперь у них полная свобода — и, как видно, они этим пользуются", — рассказала Кейт.

Хотя Суловски и признается, что подобные моменты отнимают у нее "единственный перерыв в течение дня", она старается сохранять спокойствие.

"Им всего три года. Они просто изучают мир и проверяют границы — и это нормально", — говорит она.

Снятое видео, которое Кейт выложила на своей странице в TikTok @moretolovski, быстро стало вирусным, вызвав улыбки у тысяч родителей по всему миру. Пользователи отметили контраст между озорными братьями и невозмутимым Питером, а также поддержали маму за ее спокойствие и чувство юмора.

Кейт, основательница онлайн-сообщества Mastering Multiples, уверена: даже самый подробный план не спасет от хаоса, когда у тебя трое детей одного возраста.

"Вот так выглядит реальная жизнь с тройняшками", — подытожила она.

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