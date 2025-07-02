"Не может быть правдой": пара хочет назвать дочь в честь катастрофы на ЧАЭС

Обычное приглашение на baby shower стало вирусным. Пара решила назвать свою дочь Надежда Чернобыля, не зная об исторической трагедии, с которой связано это название.

Related video

Когда дело доходит до выбора имени для ребенка, вдохновение можно найти в самых разных источниках — от знаменитостей и литературы до еды или автомобилей. Однако выбор, сделанный одной парой родителей, вызвал ажиотаж на форуме Reddit и породил волну критики и недоумения.

Пользователь под ником kittysogood опубликовала приглашение на вечеринку baby shower, в котором имя еще не рожденной девочки было указано как Надежда Чернобыля (Chernobyl Hope).

На милом постере с изображениями слоников и сердечек радостно приглашали отпраздновать "предстоящее рождение маленького комочка радости".

Приглашение на вечеринку Фото: Reddit

Но именно имя будущей малышки стало предметом бурного обсуждения: тысячи пользователей Reddit выразили шок, негодование и неловкий смех.

"Это точно фейк. Не может быть правдой", "Если это правда, то, пожалуйста, расскажи потом, как прошла вечеринка", "Представьте комнату людей, которые боятся задать вопрос. Это будет легендарно", — писали они.

Чернобыль — название города, прославившегося одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Ядерная авария 1986 года унесла жизни десятков людей сразу и оказала долговременное воздействие на сотни тысяч. Вопреки этому, по словам автора поста, родители даже не знали о трагедии.

"Я спросила, откуда они взяли имя, и они ответили, что оно просто красиво звучит", — добавил пользователь под ником kittysogood.

Некоторые пользователи попытались встать на защиту пары, отметив, что слово "Чернобыль" изначально происходит от названия растения — полыни обыкновенной. Но большинство сходятся во мнении, что использовать его как имя — неуместно:

"Это как если бы кто-то назвал ребенка Гулаг или Нагасаки";

"Им нужно просто подарить книгу о Чернобыле. На baby shower".

Также выяснилось, что родители планировали называть девочку "Вишенкой" (Cherry) в повседневной жизни, однако официальное имя на постере все же указывало на Чернобыльскую катастрофу.

Как отметило издание USA Today, в США нет жестких запретов на имена, но в некоторых штатах действуют ограничения. Например, в Калифорнии свидетельства о рождении могут включать только латинские буквы. Это означает, что имя "Chernobyl Hope" вполне может быть официально зарегистрировано, если родители действительно решат на этом настоять.

Ранее Фокус сообщал, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.