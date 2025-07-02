"Не може бути правдою": пара хоче назвати доньку на честь катастрофи на ЧАЕС

Звичайне запрошення на baby shower стало вірусним. Пара вирішила назвати свою доньку Надія Чорнобиля, не знаючи про історичну трагедію, з якою пов'язана ця назва.

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Коли справа доходить до вибору імені для дитини, натхнення можна знайти в найрізноманітніших джерелах — від знаменитостей і літератури до їжі або автомобілів. Однак вибір, зроблений однією парою батьків, викликав ажіотаж на форумі Reddit і породив хвилю критики та здивування.

Користувачка під ніком kittysogood опублікувала запрошення на вечірку baby shower, в якому ім'я ще не народженої дівчинки було вказано як Надія Чорнобиля (Chernobyl Hope).

На милому постері із зображеннями слоників і сердечок радісно запрошували відсвяткувати "майбутнє народження маленької грудочки радості".

Запрошення на вечірку Фото: Reddit

Але саме ім'я майбутньої дівчинки стало предметом бурхливого обговорення: тисячі користувачів Reddit висловили шок, обурення і незграбний сміх.

"Це точно фейк. Не може бути правдою", "Якщо це правда, то, будь ласка, розкажи потім, як пройшла вечірка", "Уявіть кімнату людей, які бояться поставити запитання. Це буде легендарно", — писали вони.

Чорнобиль — назва міста, що прославилося однією з найбільших техногенних катастроф в історії. Ядерна аварія 1986 року забрала життя десятків людей одразу і справила довготривалий вплив на сотні тисяч. Всупереч цьому, за словами автора поста, батьки навіть не знали про трагедію.

"Я запитала, звідки вони взяли ім'я, і вони відповіли, що воно просто красиво звучить", — додав користувач під ніком kittysogood.

Деякі користувачі спробували стати на захист пари, зазначивши, що слово "Чорнобиль" спочатку походить від назви рослини — полину звичайного. Але більшість сходяться на думці, що використовувати його як ім'я — недоречно:

"Це як якби хтось назвав дитину Гулаг або Нагасакі";

"Їм потрібно просто подарувати книгу про Чорнобиль. На baby shower".

Також з'ясувалося, що батьки планували називати дівчинку "Вишенькою" (Cherry) у повсякденному житті, проте офіційне ім'я на постері все ж вказувало на Чорнобильську катастрофу.

Як зазначило видання USA Today, у США немає жорстких заборон на імена, але в деяких штатах діють обмеження. Наприклад, у Каліфорнії свідоцтва про народження можуть містити тільки латинські літери. Це означає, що ім'я "Chernobyl Hope" цілком може бути офіційно зареєстровано, якщо батьки дійсно вирішать на цьому наполягти.

Раніше Фокус повідомляв, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.