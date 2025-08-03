Ужасное открытие: установил камеру и понял, куда исчезает еда (видео)

В Нью-Йорке актер установил скрытую камеру, чтобы выяснить причину исчезновения еды из кухни. Запись шокировала его: в квартире жила незнакомая женщина, которая по ночам спускалась с чердака.

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Как сообщает The Mirror, актер Джо Каммингс, житель Нью-Йорка, решил узнать, почему из его холодильника исчезают продукты, и установил скрытую камеру. Просмотренные кадры обнаружили неожиданную и тревожную причину — неизвестная женщина жила прямо у него над головой.

Каммингс сначала подозревал, что еду тайком берет его девушка, однако после ее возражений решил выяснить правду техническими средствами. Камера, установленная на кухне, зафиксировала, как среди ночи женщина медленно вылезла из отверстия в потолке над кухней, взобралась на мебель и начала брать еду. Видео также показало, как она воспользовалась кухонной раковиной как туалетом, пила из бутылки в холодильнике и бесстыдно рыскала в кладовке.

Самым шокирующим моментом стало то, что на одном из фрагментов Джо сам заходит на кухню, не замечая, что в комнате кто-то есть — женщина в это время тихо прячется за мебелью, оставаясь вне его внимания.

После просмотра видео в 2009 году актер немедленно покинул помещение и обратился в полицию.

Правоохранители обнаружили злоумышленницу все еще на чердаке. По словам Джо, она обустроила там место для сна — одеяло и другие вещи указывали на то, что она могла находиться в квартире несколько недель. Пространство над кухней было тесным, без вентиляции, однако имело достаточно глубокую конструкцию, что позволяло ей оставаться незамеченной.

"Полицейские предположили, что она могла жить там по меньшей мере две недели", — рассказал Каммингс. "Я не имел никакого представления, кто она. Когда ее выводили, она почти ничего не говорила". Актер высказал предположение, что женщина попала в квартиру через пожарную лестницу — возможно, сначала с целью кражи, а потом решила остаться. Полиция подтвердила, что это не первый подобный случай в городе, когда бездомные проникают в чужие квартиры и скрытно там живут.

Несмотря на пережитое, Джо решил не подавать официальной жалобы. "Мне ее жаль", — сказал он, — "Она вела себя так, будто была дикой". По его словам, ситуация произвела на него глубокое впечатление, а видео с камеры впоследствии было обнародовано на YouTube.

Шокирующие кадры быстро стали вирусными, собрав миллионы просмотров. В комментариях пользователи выражали удивление, страх и сочувствие, а также обсуждали, как легко может исчезнуть чувство безопасности даже в собственном доме.

Напомним, в США и других странах время от времени фиксируют случаи скрытого проживания посторонних лиц в частных домах или квартирах. Подобные инциденты часто становятся известными только благодаря видеонаблюдению или случайным обстоятельствам.

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