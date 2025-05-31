Скрытая камера в коридоре записала, что делает соседка, когда никто не видит (фото)

Лорен Ли Баркер из Северного Сомерсета, Великобритания, запретили заводить домашних животных в течение следующих пяти лет после того, как камера домофона зафиксировала, что она бьет и кричит на свою собаку — Рокко.

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На записи показано, как 49-летняя Баркер кричит на своего пса, толкает его к двери, в результате чего животное ударяется о дверную раму. Женщина силой загоняет собаку в помещение и закрывает дверь. "Заходи. Рокко, не раздражай меня. Заходи. Заходи, б***ь. Я сказала, двигайся. Двигайся, двигайся. Стой", — раздаются ее крики на записи.

Даже после этого конфликт продолжается — слышно, как собака лает, а камера начинает "дрожать" от того, как сильно Баркер хлопает дверью.

Заключение ветеринара

Эксперт-ветеринар, который просмотрел видеозапись, дал свое заключение: "Рокко подвергся страданиям из-за того, что лицо, ответственное за благополучие этого животного, вело себя агрессивно и жестоко. Это животное подверглось насилию".

В суде Северного Сомерсета британку признали виновной в причинении страданий Рокко во время инцидента, произошедшего в сентябре 2023 года. Также установлено, что женщина не обеспечила надлежащего ухода за своими подопечными.

На записи показано, как 49-летняя Баркер кричит на своего пса Фото: SWNS На записи показано, как 49-летняя Баркер кричит на своего пса Фото: SWNS

Суд назначил Баркер 12 недель условного заключения на 18 месяцев и 30 дней реабилитационных мероприятий. Ей запретили держать животных на пять лет, причем обжаловать это решение можно будет только через два года.

Позиция хозяйки

Баркер, в свою очередь, заявила о своей невиновности. Она объясняет, что действовала в рамках самообороны против "агрессивного" Рокко.

Эксперты оценили состояние собаки и признали ее пригодной для пристройства в новую семью. "Мы чрезвычайно благодарны, что люди сообщают о проблемах благополучия животных и предоставляют любые доказательства, которые могут помочь расследованию", — прокомментировала инспектор Ким Уолтерс, которая занимается вопросами защиты животных.

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