Хазяїн встановив приховану камеру й побачив, чим займається його кішка вночі (фото)
На записі з камери відеоспостереження, встановленої американцем для фіксації нічної активності його домашнього улюбленця, можна побачити зворушливий момент. Кішка простягає лапку, щоб "потримати за руку" свого сплячого господаря.
Цей ролик був опублікований у TikTok та викликав справжнє захоплення в інтернет-користувачів, зібравши понад 622 тисячі переглядів та більше ніж 28 тисяч вподобайок.
34-річний Нік Філіппу вирішив дізнатися, чим займається його 13-річна вихованка Мінні вночі, й встановив камеру з датчиком руху біля ліжка. Як з’ясувалось, кішка блукає кімнатою та згортається калачиком поруч із господарем, а також робить щось надзвичайно зворушливе — простягає лапку, щоб "потримати" його за руку.
Зворушливе відео
"Мінні не звертає уваги на камеру. Щовечора згортається біля мене і навіть сердиться, коли я лягаю спати сам. У нас дійсно чудовий зв'язок", — розповів Нік виданню Newsweek.
За словами власника тварини, Мінні любить влаштовуватися поруч, забиратися під ковдру або просто обнюхувати та притулятися до його обличчя.
Мінні врятували з притулку десять років тому. Тварина була частиною програми вилову, стерилізації та випуску диких котів, про що свідчить підрізане вухо.
"Власник притулку сказав, що Мінні віддала б усе, щоб мати власний дім. З того часу вона стала найщасливішою домашньою кішкою і найкращим компаньйоном, про якого я тільки міг мріяти", — поділився Філіппу.
Реакція мережі
Чарівне відео, на якому Мінні тримає свого господаря за руку, вразило користувачів соціальних мереж, викликавши понад 240 коментарів у TikTok.
- "Вона охороняє тебе, захищає, коли ти вразливий", — написав один користувач;
- Інший додав: "Моя киця робить так само ";
- Ще один прокоментував: "Немає у світі кращого відчуття, ніж це".
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