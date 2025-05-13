Хазяїн встановив приховану камеру й побачив, чим займається його кішка вночі (фото)

На записі з камери відеоспостереження, встановленої американцем для фіксації нічної активності його домашнього улюбленця, можна побачити зворушливий момент. Кішка простягає лапку, щоб "потримати за руку" свого сплячого господаря.

Related video

Цей ролик був опублікований у TikTok та викликав справжнє захоплення в інтернет-користувачів, зібравши понад 622 тисячі переглядів та більше ніж 28 тисяч вподобайок.

34-річний Нік Філіппу вирішив дізнатися, чим займається його 13-річна вихованка Мінні вночі, й встановив камеру з датчиком руху біля ліжка. Як з’ясувалось, кішка блукає кімнатою та згортається калачиком поруч із господарем, а також робить щось надзвичайно зворушливе — простягає лапку, щоб "потримати" його за руку.

Зворушливе відео

"Мінні не звертає уваги на камеру. Щовечора згортається біля мене і навіть сердиться, коли я лягаю спати сам. У нас дійсно чудовий зв'язок", — розповів Нік виданню Newsweek.

За словами власника тварини, Мінні любить влаштовуватися поруч, забиратися під ковдру або просто обнюхувати та притулятися до його обличчя.

Фрагмент з відео Фото: TikTok

Мінні врятували з притулку десять років тому. Тварина була частиною програми вилову, стерилізації та випуску диких котів, про що свідчить підрізане вухо.

"Власник притулку сказав, що Мінні віддала б усе, щоб мати власний дім. З того часу вона стала найщасливішою домашньою кішкою і найкращим компаньйоном, про якого я тільки міг мріяти", — поділився Філіппу.

Реакція мережі

Чарівне відео, на якому Мінні тримає свого господаря за руку, вразило користувачів соціальних мереж, викликавши понад 240 коментарів у TikTok.

"Вона охороняє тебе, захищає, коли ти вразливий", — написав один користувач;

Інший додав: "Моя киця робить так само ";

Ще один прокоментував: "Немає у світі кращого відчуття, ніж це".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молода пара, яка нещодавно повернулася додому з новонародженим сином, розказала про несподіваний випадок — у ванній на них чекала незвична "гостя". Руденька кішка на ім’я Клементина зручно влаштувалася на краю унітаза і з цікавістю спостерігала за новоспеченими батьками. Знімок цього кумедного моменту з’явився на одному з популярних Reddit-форумів і швидко набрав безліч вподобайок.

В іншій публікації 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи.