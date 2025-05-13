Хозяин установил скрытую камеру и увидел, чем занимается его кошка ночью (фото)

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной американцем для фиксации ночной активности его домашнего любимца, можно увидеть трогательный момент. Кошка протягивает лапку, чтобы "подержать за руку" своего спящего хозяина.

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Этот ролик был опубликован в TikTok и вызвал настоящий восторг у интернет-пользователей, собрав более 622 тысяч просмотров и более 28 тысяч лайков.

34-летний Ник Филиппу решил узнать, чем занимается его 13-летняя кошка Минни ночью, и установил камеру с датчиком движения возле кровати. Как выяснилось, питомец блуждает по комнате и сворачивается калачиком рядом с хозяином, а также делает что-то чрезвычайно трогательное — протягивает лапку, чтобы "подержать" его за руку.

Трогательное видео

"Минни не обращает внимания на камеру. Каждый вечер сворачивается возле меня и даже сердится, когда я ложусь спать сам. У нас действительно отличная связь", — рассказал Ник изданию Newsweek.

По словам владельца животного, Минни любит устраиваться рядом, забираться под одеяло или просто обнюхивать и прижиматься к его лицу.

Фрагмент из видео Фото: TikTok

Минни спасли из приюта десять лет назад. Животное было частью программы отлова, стерилизации и выпуска диких кошек, о чем свидетельствует подрезанное ухо.

"Владелец приюта сказал, что Минни отдала бы все, чтобы иметь собственный дом. С тех пор она стала самой счастливой домашней кошкой и лучшим компаньоном, о котором я только мог мечтать", — поделился Филиппу.

Реакция сети

Очаровательное видео, на котором Минни держит своего хозяина за руку, поразило пользователей социальных сетей, вызвав более 240 комментариев в TikTok.

"Она охраняет тебя, защищает, когда ты уязвим", — написал один пользователь;

Другой добавил: "Моя киса делает так же";

Еще один прокомментировал: "Нет в мире лучшего ощущения, чем это".

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