Хозяин установил скрытую камеру и увидел, чем занимается его кошка ночью (фото)
На записи с камеры видеонаблюдения, установленной американцем для фиксации ночной активности его домашнего любимца, можно увидеть трогательный момент. Кошка протягивает лапку, чтобы "подержать за руку" своего спящего хозяина.
Этот ролик был опубликован в TikTok и вызвал настоящий восторг у интернет-пользователей, собрав более 622 тысяч просмотров и более 28 тысяч лайков.
34-летний Ник Филиппу решил узнать, чем занимается его 13-летняя кошка Минни ночью, и установил камеру с датчиком движения возле кровати. Как выяснилось, питомец блуждает по комнате и сворачивается калачиком рядом с хозяином, а также делает что-то чрезвычайно трогательное — протягивает лапку, чтобы "подержать" его за руку.
Трогательное видео
"Минни не обращает внимания на камеру. Каждый вечер сворачивается возле меня и даже сердится, когда я ложусь спать сам. У нас действительно отличная связь", — рассказал Ник изданию Newsweek.
По словам владельца животного, Минни любит устраиваться рядом, забираться под одеяло или просто обнюхивать и прижиматься к его лицу.
Минни спасли из приюта десять лет назад. Животное было частью программы отлова, стерилизации и выпуска диких кошек, о чем свидетельствует подрезанное ухо.
"Владелец приюта сказал, что Минни отдала бы все, чтобы иметь собственный дом. С тех пор она стала самой счастливой домашней кошкой и лучшим компаньоном, о котором я только мог мечтать", — поделился Филиппу.
Реакция сети
Очаровательное видео, на котором Минни держит своего хозяина за руку, поразило пользователей социальных сетей, вызвав более 240 комментариев в TikTok.
- "Она охраняет тебя, защищает, когда ты уязвим", — написал один пользователь;
- Другой добавил: "Моя киса делает так же";
- Еще один прокомментировал: "Нет в мире лучшего ощущения, чем это".
Напомним, ранее Фокус писал, что молодая пара, которая недавно вернулась домой с новорожденным сыном, рассказала о неожиданном случае — в ванной их ждала необычная "гостья". Рыженькая кошка по имени Клементина удобно устроилась на краю унитаза и с интересом наблюдала за новоиспеченными родителями. Снимок этого забавного момента появился на одном из популярных Reddit-форумов и быстро набрал множество лайков.
В другой публикации 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Как выяснилось, домашний любимец встречает ее детей из школы.