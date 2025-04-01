Чоловік нервувався, що підлога вдома завжди мокра: потім він поставив приховану камеру

Власник собаки й трьох котів, якого звуть Дрю, постійного бачив калюжі на підлозі свого будинку й нарешті встановив камеру для спостереження за домашніми тваринами, щоб спіймати винуватця.

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Чоловік поділився отриманими доказами 27 березня у публікації на одному з форумів на Reddit.

Дрю разом зі своєю дружиною помітив стійку закономірність: на підлозі навколо мисок для тварин завжди була розлита вода. Не маючи іншої змоги визначити, хто спричиняв такий безлад, господар встановив камеру відеоспостереження. Він був дуже здивований, коли невдовзі порушниця порядку виявила себе.

На опублікованих кадрах можна побачити, як довгошерста триколірна кішка Смадж встромляє лапи в миску. Вона рухає передньою лапою вперед-назад, вичерпуючи воду та переливаючи її через край.

Господар дізнався, хто виливає воду з миски Фото: Reddit

За словами хазяїна, це повністю відповідає характеру Смадж.

Реакція глядачів

Ця історія зібрала понад 36 тисяч вподобайок та сотні коментарів на Reddit. Цікаво, що користувачі мережі не були здивовані такими діями, особливо враховуючи породу кішки.

"Це чудовий приклад котячої розваги", — написав один з користувачів;

Захищаючи домашнього улюбленця, інший додав: "На дні вода свіжіша";

Ще один зазначив: "Коти — чарівні шкідники".

Нагадаємо, молода пара, яка щойно повернулася з пологового будинку після народження сина, несподівано виявила у своїй ванній незвану гостю. Руденька кішка Клементина уважно спостерігала за новоспеченими батьками, зручно вмостившись на краю унітаза. Фото цього кумедного моменту з'явилося на одному з популярних форумів в Reddit і миттєво завоювало популярність, зібравши безліч вподобайок.

Окрім того, нещодавня історія рудого кота, яка розчулила соцмережі, стала ще одним підтвердженням того, наскільки глибокими бувають емоції у наших чотирилапих друзів.