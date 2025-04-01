Мужчина нервничал, что пол дома всегда мокрый: потом он поставил скрытую камеру

Владелец собаки и трех котов, которого зовут Дрю, постоянного видел лужи на полу своего дома и наконец установил камеру для наблюдения за домашними животными, чтобы поймать виновника.

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Мужчина поделился полученными доказательствами 27 марта в публикации на одном из форумов в Reddit.

Дрю вместе со своей женой заметил закономерность: на полу вокруг мисок для животных всегда была разлита вода. Не имея иной возможности определить, кто устроил такой беспорядок, хозяин поставил камеру видеонаблюдения. Он был очень удивлен, когда вскоре нарушительница порядка обнаружила себя.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как длинношерстная трехцветная кошка Смадж вонзает лапы в миску. Она двигает передней лапой вперед-назад, вычерпывая воду и переливая ее через край.

Хозяин узнал, кто выливает воду из миски Фото: Reddit

По словам хозяина, это полностью соответствует характеру Смадж.

Реакция зрителей

Эта история собрала более 36 тысяч лайков и сотни комментариев на Reddit. Интересно, что пользователи сети не были удивлены такими действиями, особенно учитывая породу кошки.

"Это отличный пример кошачьего развлечения", — написал один из пользователей;

Защищая домашнего любимца, другой добавил: "На дне вода свежее";

Еще один отметил: "Коты — волшебные вредители".

Напомним, молодая пара, которая только что вернулась из роддома после рождения сына, неожиданно обнаружила в своей ванной незваную гостью. Рыженькая кошка Клементина внимательно наблюдала за новоиспеченными родителями, удобно устроившись на краю унитаза. Фото этого забавного момента появилось на одном из популярных форумов в Reddit и мгновенно завоевало популярность, собрав множество лайков.

Кроме того, недавняя история рыжего кота, которая растрогала соцсети, стала еще одним подтверждением того, насколько глубокими бывают эмоции у наших четвероногих друзей.