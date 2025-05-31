Прихована камера в коридорі записала, що робить сусідка, коли ніхто не бачить (фото)

Лорен Лі Баркер з Північного Сомерсета, Велика Британія, заборонили заводити домашніх тварин протягом наступних п'яти років після того, як камера домофона зафіксувала, що вона б’є та кричить на свого собаку — Рокко.

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Відео жорстокого поводження з домашнім улюбленцем призвело до судового процесу, пише видання The Sun.

На записі показано, як 49-річна Баркер кричить на свого пса, штовхає його до дверей, внаслідок чого тварина вдаряється об дверну раму. Жінка силоміць заганяє собаку в приміщення та зачиняє двері. "Заходь туди. Рокко, не дратуй мене. Заходь. Заходь, б***ь. Я сказала рухайся. Рухайся, рухайся. Стій", — лунають її крики на записі.

Навіть після цього конфлікт продовжується — чутно, як собака гавкає, а камера починає "тремтіти" від того, як сильно Баркер грюкає дверима.

Висновок ветеринара

Експерт-ветеринар, який переглянув відеозапис, дав свій висновок: "Рокко зазнав страждань через те, що особа, відповідальна за добробут цієї тварини, поводилася агресивно та жорстоко. Ця тварина зазнала насильства".

У суді Північного Сомерсета британку визнали винною у завданні страждань Рокко під час інциденту, що стався у вересні 2023 року. Також встановлено, що жінка не забезпечила належного догляду за своїми підопічними.

На записі показано, як 49-річна Баркер кричить на свого пса Фото: SWNS На записі показано, як 49-річна Баркер кричить на свого пса Фото: SWNS

Суд призначив Баркер 12 тижнів умовного ув'язнення на 18 місяців та 30 днів реабілітаційних заходів. Їй заборонили тримати тварин на п'ять років, причому оскаржити це рішення можна буде лише через два роки.

Позиція хазяйки

Баркер, своєю чергою, заявила про свою невинність. Вона пояснює, що діяла в межах самооборони проти "агресивного" Рокко.

Експерти оцінили стан собака й визнали його придатним для прилаштування в нову сім'ю. "Ми надзвичайно вдячні, що люди повідомляють про проблеми добробуту тварин та надають будь-які докази, які можуть допомогти розслідуванню", — прокоментувала інспектор Кім Уолтерс, яка займається питаннями захисту тварин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мешканка Великої Британії, яка встановила приховані камери у своєму будинку задля безпеки, випадково зафіксувала щось незвичне. На відео, яким вона поділилася у Facebook, видно, як двері, що відчиняються лише за відбитком пальця, посеред ночі відкрилися самі собою.

А тим часом 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд у графстві Кент скористалася прихованою камерою біля свого дому, щоб викрити несподівану поведінку сусідки.

Також ми писали, як сантехнік встановив приховану камеру, щоб таємно спостерігати за клієнтками у ванній.