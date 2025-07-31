Телевізійну репортерку пограбували за мить до її виходу в прямий ефір (відео)

У Ріо-де-Жанейро телевізійну журналістку атакували просто перед її включенням у прямий ефір. Напад стався вдень на тротуарі в районі Ботафого, коли репортерка телеканалу Band Клара Нері готувалася до ранкової трансляції програми Bora Brasil.

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Як повідомляє Daily Mirror, у момент нападу Клара стояла обличчям до камери й працювала зі смартфоном. Несподівано до неї під’їхав чоловік на мотоциклі, який, не зупиняючись, спробував вирвати телефон з її рук. Усе це потрапило в кадр — на відео видно, як репортерка вигукує від шоку, намагається наздогнати нападника й зникає з поля зору.

Згодом журналістка розповіла, що гаджет залишився у неї, оскільки вона інстинктивно встигла його втримати. Після нетривалої боротьби телефон упав на землю, але залишився неушкодженим. За її словами, камера знімальної групи також зафіксувала момент нападу, тож обличчя зловмисника вдалося роздивитися на відео.

На місце інциденту прибула військова поліція. Попри оперативні пошуки у районі, зловмисник уник затримання. Нині правоохоронці аналізують відеоматеріали з камер спостереження, які, за словами Клари, чітко зафіксували обличчя нападника. Вона вже передала записи правоохоронним органам і висловила вдячність за підтримку співробітникам поліції.

У дописі в соціальних мережах журналістка зазначила, що перебуває у безпеці, й подякувала всім, хто надіслав їй слова підтримки після інциденту. Вона також закликала допомогти встановити особу нападника, публічно оприлюднивши його зображення.

Клара додала, що зловмисників у подібних випадках часто швидко відпускають після затримання, і висловила сподівання, що цього разу справа отримає належне продовження. Вона наголосила, що пограбування на вулицях міста стали системною проблемою, а подібні випадки — далеко не поодинокі.

За інформацією Інституту громадської безпеки Ріо-де-Жанейро, лише у червні цього року в місті було зареєстровано понад 2300 крадіжок мобільних телефонів, що на 27% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Тож випадок із Кларою Нері лише підкреслює гостроту проблеми безпеки у бразильських мегаполісах.

Як повідомляв Фокус, напочатку червня журналістка в Овальному кабінеті вразила Дональда Трампа.

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