Бабуся обікрала своїх невісток й втекла світ за очі з молодим коханцем (фото)

В індійському штаті Уттар-Прадеш мати чотирьох одружених синів втекла з дому разом з молодим коханцем, попередньо вкравши коштовності всіх своїх невісток.

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Чоловік втікачки звернувся до поліції із заявою про зникнення дружини. За його словами, у жінки був роман з молодим коханцем, пише видання 9 News.

"Вона залишила будинок близько 20 днів тому разом з цим чоловіком", — розповів постраждалий.

Найбільше родичів обурило те, що перед втечею жінка систематично обкрадала власних невісток. "Вона взяла коштовності всіх чотирьох своїх невісток, не повідомивши нікого в сім'ї", — заявив її законний чоловік.

Поліція розслідує

Поліція розпочала розслідування цієї справи. Однак родина постраждалих стверджує, що правоохоронці не вжили жодних заходів і відмовилася порушувати кримінальну справу.

"Поліція нічого не зробила і відмовилася подати справу", — скаржиться сім'я.

Вони написали листа головному міністру штату Уттар-Прадеш Йозі Адітьянатху, вимагаючи справедливості.

Драматичний поворот

Драматичний поворот в цій історії стався, коли дружина 30-річного втікача також звернулася до влади. "Вона висловила сором і печаль через дії свого чоловіка, заявивши, що їхнє сімейне життя зруйновано через його безвідповідальну поведінку", — повідомили джерела.

Покинута дружина попросила поліцію знайти її чоловіка і повернути його додому.

Наразі поліція вимушена розслідувати справу під тиском громадськості та вищого керівництва.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Алісон Сміт із Великої Британії випадково дізналася приголомшливу правду: протягом п’яти років вона була у стосунках із поліцейським під прикриттям, який використовував її для збору інформації. Він назвався Марком Кессіді та запевняв, що працює теслею, але це виявилось вигадкою.

В іншій історії дівчина попросила свого партнера обрати її гарну світлину — ту, що найкраще відображає її характер. Побачивши, яку саме фотографію вибрав коханий, вона не змогла стримати сміху.