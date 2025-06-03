Бабушка обокрала своих невесток и убежала вместе с молодым любовником (фото)

В индийском штате Уттар-Прадеш мать четырех женатых сыновей ушла из дома вместе с молодым любовником, предварительно украв драгоценности всех своих невесток.

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Муж беглянки обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены. По его словам, у женщины был роман с молодым любовником, пишет издание 9 News.

"Она покинула дом около 20 дней назад вместе с этим мужчиной", — рассказал пострадавший.

Больше всего родственников возмутило то, что перед побегом женщина систематически обворовывала собственных невесток. "Она взяла драгоценности всех четырех своих невесток, не уведомив никого в семье", — заявил ее законный муж.

Полиция расследует дело

Полиция начала расследование этого дела. Однако семья пострадавших утверждает, что правоохранители не приняли никаких мер и отказалась возбуждать уголовное дело.

"Полиция ничего не сделала и отказалась подать дело", — жалуется семья.

Они написали письмо главному министру штата Уттар-Прадеш Йозе Адитьянатху, требуя справедливости.

Драматический поворот

Драматический поворот в этой истории произошел, когда жена 30-летнего беглеца также обратилась к властям. "Она выразиластыд и печаль из-за действий своего мужа, заявив, что их семейная жизнь разрушена из-за его безответственного поведения", — сообщили источники.

Брошенная жена попросила полицию найти ее мужа и вернуть его домой.

Сейчас полиция вынуждена расследовать дело под давлением общественности и высшего руководства.

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