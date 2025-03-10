Женщина попросила любимого выбрать ее самое красивое фото, но лучше бы она этого не делала

Мужчина прислал своей партнерше фотографию, на которой она со странным выражением лица держит в руках плюшевую игрушку.

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Женщины попросила своего любимого выбрать ее лучшую фотографию, которая очень точно представляет ее как личность. Когда она увидела результат, то долго не могла перестать смеяться. Соответствующее видео стало вирусным в интернете после публикации.

В кадре женщина демонстрирует скриншот их разговора. "О каком моем фото можно сказать "Да, это она?", если кто-то у тебя спросит", — поинтересовалась фигурантка истории.

Мужчина прислал в ответ фотографию, на которой она со странным выражением лица держит в руках плюшевую игрушку. С момента публикации это видео собрало почти 275 тысяч лайков.

Мнения зрителей

Пользователи сети поделились своими мыслями в комментариях, отметив, насколько странным в таких ситуациях иногда бывает выбор партнеров.

"Моя показывает себя всем без макияжа", — прокомментировал один мужчина;

"Ты встречаешься с готической девушкой, гордись артистизмом, умоляю", — добавил другой;

Следующая зрительница поделилась своей историей: "Любимое фото моего парня то, где у меня двойной подбородок, да еще и под неутешительным углом. Я такая: "Ладно, ты точно выбрал это намеренно";

"Как парень я на 100% знаю, что когда он видит это фото, то улыбается и думает: "Я ее люблю". Сам пережил такой момент", — написал еще один пользователь;

Его поддержал единомышленник: "Это волшебное фото. Вы можете почувствовать любовь через объектив камеры".

Напомним, участники одного из тематических форумов в Reddit встали на защиту одной девушки, которая бросила своего нарченого на глазах у всей семьи. Как выяснилось, ее избранник перед этим инсценировал фальшивое предложение руки и сердца — это была одна из целого ряда его странных выходок.

А вот Эмма Купер Джонс из Алабамы (США) устроила небольшую фотосессию вместе с ее прадедушкой и прабабушкой. Женщина даже не подозревала, что снова переживает момент из своего собственного детства. Этой трогательной историей она поразила социальные сети, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.