Жінка попросила коханого обрати її найкраще фото, але краще б вона цього не робила

Чоловік надіслав своїй партнерці світлину, на якій вона з дивним виразом обличчя тримає в руках плюшеву іграшку.

Related video

Жінки попросила свого коханого обрати її найкращу фотографію, яка дуже точно представляє її як особистість. Коли вона побачила результат, то довго не могла перестати сміятися. Відповідне відео стало вірусним в інтернеті після публікації.

У кадрі жінка демонструє скриншот їхньої розмови. "Про яке моє фото можна сказати "Так, це вона?", якщо хтось у тебе запитає", — поцікавилась фігурантка історії.

Чоловік надіслав у відповідь світлину, на якій вона з дивним виразом обличчя тримає в руках плюшеву іграшку. З моменту публікації це відео зібрало майже 275 тисяч вподобайок.

Думки глядачів

Користувачі мережі поділилися своїми думками у коментарях, зауваживши, наскільки дивним в таких ситуаціях інколи буває вибір партнерів.

"Моя показує себе усім без макіяжу", — прокоментував один чоловік;

"Ти зустрічаєшся з готичною дівчиною, пишайся артистизмом, благаю", — додав інший;

Наступна глядачка поділилась своєю історією: "Улюблене фото мого хлопця те, де у мене подвійне підборіддя, та ще й під невтішним кутом. Я така: "Гаразд, ти точно вибрав це навмисно";

"Як хлопець я на 100% знаю, що коли він бачить це фото, то посміхається і думає: "Я її кохаю". Сам пережив такий момент", — написав ще один користувач;

Його підтримав однодумець: "Це чарівне фото. Ви можете відчути любов через об’єктив камери".

Нагадаємо, учасники одного з тематичних форумів у Reddit стали на захист однієї дівчини, яка покинула свого нарченого на очах у всієї родини. Як з’ясувалось, її обранець перед цим інсценував фальшиву пропозицію руки й серця — це була одна з цілої низки його дивакуватих витівок.

А от Емма Купер Джонс з Алабами (США) влаштувала невеличку фотосесію разом з її прадідусем та прабабусею. Жінка навіть не підозрювала, що знову переживає момент зі свого власного дитинства. Цією зворушливою історією вона вразила соціальні мережі, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.