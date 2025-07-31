Телевизионную репортершу ограбили за мгновение до ее выхода в прямой эфир (видео)

В Рио-де-Жанейро телевизионную журналистку атаковали прямо перед ее включением в прямой эфир. Нападение произошло днем на тротуаре в районе Ботафого, когда репортер телеканала Band Клара Нери готовилась к утренней трансляции программы Bora Brasil.

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Как сообщает Daily Mirror, в момент нападения Клара стояла лицом к камере и работала со смартфоном. Неожиданно к ней подъехал мужчина на мотоцикле, который, не останавливаясь, попытался вырвать телефон из ее рук. Все это попало в кадр — на видео видно, как репортер восклицает от шока, пытается догнать нападавшего и исчезает из поля зрения.

Впоследствии журналистка рассказала, что гаджет остался у нее, поскольку она инстинктивно успела его удержать. После непродолжительной борьбы телефон упал на землю, но остался невредимым. По ее словам, камера съемочной группы также зафиксировала момент нападения, поэтому лицо злоумышленника удалось рассмотреть на видео.

На место инцидента прибыла военная полиция. Несмотря на оперативные поиски в районе, злоумышленник избежал задержания. Сейчас правоохранители анализируют видеоматериалы с камер наблюдения, которые, по словам Клары, четко зафиксировали лицо нападавшего. Она уже передала записи правоохранительным органам и выразила благодарность за поддержку сотрудникам полиции.

В заметке в социальных сетях журналистка отметила, что находится в безопасности, и поблагодарила всех, кто прислал ей слова поддержки после инцидента. Она также призвала помочь установить личность нападавшего, публично обнародовав его изображение.

Клара добавила, что злоумышленников в подобных случаях часто быстро отпускают после задержания, и выразила надежду, что на этот раз дело получит надлежащее продолжение. Она подчеркнула, что ограбления на улицах города стали системной проблемой, а подобные случаи — далеко не единичные.

По информации Института общественной безопасности Рио-де-Жанейро, только в июне этого года в городе было зарегистрировано более 2300 краж мобильных телефонов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Поэтому случай с Кларой Нери лишь подчеркивает остроту проблемы безопасности в бразильских мегаполисах.

Как сообщал Фокус, в начале июня журналистка в Овальном кабинете поразила Дональда Трампа.

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