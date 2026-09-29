Топливо на 93 тысячи гривен в год: сколько на самом деле стоит содержание авто в Украине

Содержание бензинового автомобиля в 2026 году обходится примерно в 110–135 тыс. грн в год, то есть 9–11 тыс. грн в месяц. Самым дорогостоящим остается топливо, на которое уходит более 90 тыс. грн.

Владельцы бензиновых автомобилей в 2026 году тратят на свою машину примерно 110–135 тыс. грн в год, что соответствует 9–11 тыс. грн в месяц. Такие подсчёты приводит Finance expert.

В большинстве случаев водители учитывают только суммы, которые тратят на заправках. Однако реальные расходы складываются из шести статей: топливо, страховые полисы, регулярное техническое обслуживание, ремонтные работы, включая замену шин, налоговые платежи, а также повседневные мелкие расходы, такие как мойка, парковка и жидкость для стеклоомывателя.

По состоянию на июль 2026 года литр А-95 продавался примерно по 77–78 грн, дизельное топливо стоило почти столько же, тогда как за автогаз просили 38–39 грн.

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Если взять седан C-класса с двигателем 1,6 л, расходующий 8 л на каждые 100 км и проезжающий 15 тыс. км в год. Такому автомобилю потребуется 1200 литров, а это 93 600 грн. При меньшем пробеге, например 10 тыс. км, сумма уменьшится примерно до 62 тыс. грн. Тем, кто установил ГБО, заправка обходится почти вдвое дешевле.

Среди видов страхования обязательным является только ОСАГО. Поскольку с 2025 года компании самостоятельно устанавливают тарифы, стоимость заметно колеблется. Водителю со стажем в областном центре за автомобиль объемом 1,6 л обычно выставляют счет на 900–2200 грн ежегодно, тогда как в столице и для новичков сумма выше. Зато КАСКО остается добровольной страховкой и ежегодно съедает 4–7 % стоимости автомобиля, из-за чего его не учитывают в базовых расчетах, хотя для только что приобретенных или купленных в кредит автомобилей такая страховка де-факто необходима.

Регулярное ТО проводится каждые 10–15 тыс. км — тогда меняют масло, масляный, воздушный и салонный фильтры, а также проверяют состояние автомобиля. На это ежегодно выделяется примерно 6000 грн. Если автомобилю уже 5–10 лет, на внезапные поломки стоит отложить ещё 10–15 тыс. грн. Не забудьте о замене шин два раза в сезон и их хранении, что добавит к смете несколько тысяч.

Таблица годовых расходов на автомобиль. Фото: Finance expert.

Абсолютное большинство украинцев не имеет ежегодных платежей за автомобиль. Сбор в размере 25 тыс. грн начисляется исключительно владельцам легковых автомобилей, выпущенных менее 5 лет назад, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат. В этом году этот порог составляет 3 242 625 грн, поэтому речь идет о новейших премиальных моделях. Список таких автомобилей ежегодно формирует Министерство экономики, а сам налог начисляет Государственная налоговая служба.

Ранее сообщалось, что дождь, слякоть и гололед негативно влияют на все системы автомобиля, поэтому подготовить транспорт к сезону следует заранее.

Кроме того, четыре минивэна 2026 года были признаны одними из лучших для длительного использования после выхода на пенсию: Toyota Sienna Hybrid, Kia Carnival, Honda Odyssey и Chrysler Pacifica.