Переживут годы эксплуатации: названы 4 самых надежных минивэна 2026 года

Четыре минивэна 2026 года признаны одними из лучших для длительного использования после выхода на пенсию. В список вошли Toyota Sienna Hybrid, Kia Carnival, Honda Odyssey и Chrysler Pacifica.

Об этом пишет издание GOBankingRates со ссылкой на рейтинг Car and Driver.

Издание отмечает, что минивэны могут быть удобнее внедорожников благодаря раздвижным дверям, более низкой высоте посадки и дополнительному пространству.

Toyota Sienna Hybrid 2026 года

Стартовая цена — 41 915 долларов (≈1,89 млн грн). Ожидается, что расход топлива будет близок к показателям модели 2025 года — около 6,5 л на 100 км как в городе, так и на трассе.

Toyota Sienna Hybrid 2026 Фото: Toyota

Автомобиль оснащен 10 подушками безопасности, системой предупреждения о транспортных средствах в "слепой зоне" и системой предупреждения о движении сзади.

Kia Carnival 2026

Стартовая цена — 38 935 долларов (≈1,75 млн грн). Kia Carnival отличается дизайном в стиле SUV, но при этом сохраняет просторный салон с достаточным количеством места за третьим рядом сидений.

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Данные о расходе топлива на 2026 год пока не обнародованы. Для модели 2025 года они составляли около 13,1 л на 100 км в городе и 9 л на 100 км на трассе.

Kia Carnival 2026 Фото: Kia

В стандартную комплектацию входят система автоматического экстренного торможения, система удержания полосы движения и система контроля слепых зон.

Honda Odyssey 2026

Стартовая цена — 44 290 долларов (≈1,99 млн грн). Honda Odyssey вмещает до восьми человек и оснащена сиденьями Magic Slide во втором ряду, которые можно трансформировать из скамьи в отдельные кресла. Третий ряд складывается, когда нужно увеличить багажное пространство.

Ожидается, что расход топлива будет на уровне модели 2025 года — около 12,4 л на 100 км в городе и 8,4 л на 100 км на трассе.

Honda Odyssey 2026 Фото: Car and Driver

Среди стандартных систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения и система предупреждения о выезде из полосы движения.

Chrysler Pacifica 2026

Стартовая цена — 45 940 долларов (≈2,07 млн грн). Chrysler Pacifica доступен в бензиновой и плагин-гибридной версиях. Расход топлива, по прогнозам, будет близок к показателям 2025 года — около 12,4 л на 100 км в городе и 8,4 л на 100 км на трассе.

Chrysler Pacifica 2026 Фото: Chrysler

Бензиновая версия оснащена сиденьями Stow ’n Go во втором ряду, которые складываются в пол и освобождают дополнительное пространство для багажа. Среди стандартных систем безопасности — автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, контроль слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

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