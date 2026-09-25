Переживуть роки експлуатації: названо 4 найнадійніші мінівени 2026 року

Чотири мінівени 2026 року назвали одними з найкращих для тривалого використання після виходу на пенсію. До списку увійшли Toyota Sienna Hybrid, Kia Carnival, Honda Odyssey та Chrysler Pacifica.

Про це пише видання GOBankingRates, посилаючись на рейтинг Car and Driver.

Видання зазначає, що мінівени можуть бути зручнішими за позашляховики завдяки розсувним дверям, нижчій висоті посадки та додатковому простору.

Toyota Sienna Hybrid 2026

Стартова ціна $41 915 (≈1,89 млн грн). Очікується, що витрата пального буде близькою до показників моделі 2025 року — близько 6,5 л на 100 км як у місті, так і на трасі.

Toyota Sienna Hybrid 2026 Фото: Toyota

Автомобіль має 10 подушок безпеки, систему попередження про транспорт у сліпій зоні та попередження про рух позаду.

Kia Carnival 2026

Стартова ціна $38 935 (≈1,75 млн грн). Kia Carnival має дизайн у стилі SUV, але водночас зберігає просторий салон із достатньою кількістю місця за третім рядом.

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Показники витрати пального для 2026 року ще не оприлюднили. Для моделі 2025 року вони становили близько 13,1 л на 100 км у місті та 9 л на 100 км на трасі.

Kia Carnival 2026 Фото: Kia

У стандартну комплектацію входять автоматичне екстрене гальмування, система утримання смуги та контроль сліпих зон.

Honda Odyssey 2026

Стартова ціна $44 290 (≈1,99 млн грн). Honda Odyssey вміщує до восьми людей і має сидіння Magic Slide у другому ряду, які можна переставляти з лави на окремі крісла. Третій ряд складається, коли потрібно збільшити багажний простір.

Очікується, що витрата пального буде на рівні моделі 2025 року — близько 12,4 л на 100 км у місті та 8,4 л на 100 км на трасі.

Honda Odyssey 2026 Фото: Car and Driver

Серед стандартних систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, утримання смуги та попередження про виїзд зі смуги.

Chrysler Pacifica 2026

Стартова ціна $45 940 (≈2,07 млн грн). Chrysler Pacifica доступний у бензиновій та плагін-гібридній версіях. Витрата пального, за прогнозом, буде близькою до показників 2025 року — близько 12,4 л на 100 км у місті та 8,4 л на 100 км на трасі.

Chrysler Pacifica 2026 Фото: Chrysler

Бензинова версія має сидіння Stow ’n Go у другому ряду, які складаються в підлогу та звільняють додатковий простір для багажу. Серед стандартних систем безпеки — автоматичне екстрене гальмування з розпізнаванням пішоходів, контроль сліпих зон та адаптивний круїз-контроль.

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