Новый или подержанный автомобиль: что на самом деле дешевле содержать в Украине

Цена на ценнике ещё не означает реальной стоимости автомобиля. Расчёт полной стоимости владения показал, что подержанный Volkswagen Golf обходится дешевле, чем новый Renault Duster, однако имеет существенный недостаток.

Большинство украинцев выбирают автомобиль, руководствуясь эмоциями и настроением в момент покупки. В то же время прагматичные европейцы опираются на понятие совокупной стоимости владения, которое в обиходе обозначается термином TCO (Total Cost of Ownership). Именно такой подход, по их словам, помогает принимать наиболее целесообразные решения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Для сравнения взяли две самые популярные модели в своих сегментах: новый Renault Duster 1.3 TCe 150 EDC за почти 1 млн грн и подержанный Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 2019 года выпуска, который стоит около 600 тыс. грн. Расчет произвели на пять лет для двух сценариев пробега: 10 тыс. и 20 тыс. км в год.

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Амортизация: главный козырь подержанного автомобиля

Большую часть потери стоимости несет первый владелец, поэтому покупатель подержанного автомобиля приобретает его уже после самого резкого падения цены.

Согласно анализу вторичного рынка, Duster за пять лет потеряет около 40 % от первоначальной стоимости и будет стоить 600 тыс. грн, то есть будет дешеветь на 80 тыс. грн ежегодно. Golf за это время потеряет до трети цены на момент покупки, подешевев до 400 тыс. грн, или на 40 тыс. грн в год.

Эти цифры представляют собой модель расчета, а не прогноз. Реальная цена будет зависеть от курса гривны, состояния автомобиля, спроса и ситуации на рынке.

Топливо: где экономия наиболее заметна

Расход топлива у Duster составляет 6,5 л на 100 км, у Golf — 4,6 л, к которым добавили 10 % из-за износа агрегатов. Цены приведены по состоянию на 17 сентября 2026 года: А-95 – 88,94 грн, дизель – 98,53 грн.

При пробеге 10 тыс. км в год на обслуживание Duster потребуется 57 811 грн ежегодно, или 289 055 грн за пять лет, а на Golf – 45 324 грн в год и 226 619 грн в целом. Экономия составляет около 62 400 грн.

Если же проехать 20 тыс. км, расходы удваиваются: 578 110 грн против 453 238 грн, то есть разница составляет 124 872 грн в пользу Golf.

Руководитель проекта Motor Gas Роман Матвеев обращает внимание ещё на один нюанс:

"При выборе автомобиля по типу топлива будущему владельцу следует учитывать возможность переоборудования бензинового автомобиля на газовое топливо. Если установить на бензиновый автомобиль ГБО, можно будет сэкономить до 40 % на топливе. При нынешней цене переоборудования около 30 тыс. грн в долгосрочной перспективе это даст ощутимую экономию на топливе".

Техобслуживание и ремонт: в этом плане подержанные автомобили уступают

На официальном сервисе Renault ТО-1 стоит 8 тыс. грн, ТО-2 – 11 тыс. грн. За пять лет это составит 46 тыс. грн при меньшем пробеге и 95 тыс. грн при большем.

Для Golf выбрали сетевую СТО, которая была дешевле примерно на 30%: 6 тыс. грн за ТО-1 и 8 тыс. грн за ТО-2. Получается 34 тыс. или 70 тыс. грн соответственно.

Однако подержанная машина с большим пробегом будет ломаться как минимум раз в год. Это может быть ремонт подвески, тормозов, турбины, замена аккумулятора, сцепления или двухмассового маховика, проблемы с форсунками или фильтром DPF. Поэтому в смету стоит заложить резерв на ремонт в размере около 20 тыс. грн в год, то есть 100 тыс. или 200 тыс. грн за пятилетие.

Страховка, шины и парковка

Полис ОСАГО для обоих автомобилей будет стоить примерно 2 тыс. грн в год, или 10 тыс. грн за пять лет, независимо от пробега.

Комплект зимних шин для кроссовера обойдется примерно в 20 тыс. грн, для Golf — в 16 тыс. грн. Добавьте десять сезонных смен шин: для легковушки это 1200 грн за раз, то есть 12 тыс. грн, а для Duster, который сервисмены часто считают внедорожником, 2000 грн, то есть 20 тыс. грн.

Плата за парковку была установлена одинаковой для обоих: 1000 грн в месяц или 60 тыс. грн за пять лет.

Сравнительная таблица расходов на содержание подержанного и нового автомобиля. Фото: РБК-Украина

Так какая машина выгоднее?

По мнению Матвеева, новая машина подходит тем, кто далек от техники и не хочет углубляться в тонкости выбора подержанного автомобиля. Однако за такое удобство придется заплатить не только более высокой покупной ценой, но и более высокими эксплуатационными расходами. В свою очередь, подержанный автомобиль эксперт советует рассматривать тем, кто стремится сэкономить, но хорошо разбирается в технике или имеет друзей или знакомых, способных помочь с выбором. Ведь найти достойный экземпляр, подчеркивает он, довольно непросто.

Если смотреть с чисто математической точки зрения, подержанный Golf действительно обходится дешевле в содержании, чем новый Duster. Однако владелец новой машины гораздо лучше может спрогнозировать свои расходы на следующий месяц, в то время как владелец подержанного дизеля может внезапно получить счет из СТО, равный нескольким месяцам его бюджета. Поэтому разница в стоимости содержания фактически является доплатой за спокойствие и уверенность.

Ранее сообщалось, что механики и автоэксперты назвали пять семейных автомобилей, отличающихся надежностью и доступным обслуживанием.

Кроме того, содержание бензинового автомобиля в 2026 году обойдется примерно в 110–135 тыс. грн в год, то есть 9–11 тыс. грн в месяц, а самой дорогой статьей расходов по-прежнему остается топливо, на которое уходит более 90 тыс. грн.