Механики раскрыли секреты: 5 семейных авто, которые редко требуют ремонта

Механики и автоэксперты назвали пять семейных автомобилей, отличающихся надёжностью и доступной стоимостью обслуживания.

Об этом говорится в материале издания GOBankingRates.

Издание отмечает, что подборка основана на рекомендациях механиков и экспертов по ремонту автомобилей. Цены указаны для новых моделей.

Toyota RAV4

Стартовая цена Toyota RAV4 составляет $30 645 (около 1,37 млн грн). Механик Марк Скирвин считает особенно надёжными модели 2019–2023 годов, в которых используется более простая электроника.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

По его словам, для RAV4 легко найти запчасти, а для его обслуживания не требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Honda CR-V

Новая Honda CR-V стоит от 31 495 долларов (около 1,41 млн грн). Скирвин особо отметил модели 2017–2022 годов.

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Honda CR-V Фото: Honda

По его словам, менее 5 % автомобилей CR-V, поступающих на площадки компании, имеют проблемы с двигателем или трансмиссией. В большинстве случаев автомобили получили повреждения в результате ДТП или наводнений.

Honda Odyssey

Honda Odyssey с тремя рядами сидений стоит от $43 670 (около 1,96 млн грн). Механик Алан Гельфанд отметил просторный салон и надежность минивэна.

Honda Odyssey Фото: Wikipedia

Он также обратил внимание на систему Variable Cylinder Management в 3,5-литровом V6, которая помогает экономить топливо. Механизмы сдвижных дверей и ременной привод, по его словам, рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Toyota Sienna

Toyota Sienna стоит от 40 635 долларов (около 1,82 млн грн). Модель также вошла в список лучших семейных автомобилей по версии Kelley Blue Book.

Toyota Sienna Фото: Википедия

Sienna доступна в гибридной версии, которая сочетает в себе низкий расход топлива и характерную для Toyota надежность. Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, а сиденья можно сложить для перевозки крупногабаритных вещей.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade стоит от $38 695 (около 1,73 млн грн). Это трёхрядный внедорожник для тех, кто предпочитает такой формат минивэну.

Hyundai Palisade Фото: Motor1.com

Соучредитель Claimsline Эндрю Фрэнкс отметил, что эта модель демонстрирует хорошие показатели надежности в первый год эксплуатации и имеет длительный гарантийный срок. Также он отметил оснащение салона современными технологиями и системами безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Honda работает над новым поколением гибридных автомобилей.

Кроме того, эксперты назвали четыре самых надежных автомобиля 2026 года.