Механіки розкрили секрети: 5 сімейних авто, які рідко потребують ремонту
Механіки та автоексперти назвали п’ять сімейних автомобілів, які вирізняються надійністю та доступною вартістю обслуговування.
Про це йдеться в матеріалі видання GOBankingRates.
Видання зазначає, що добірка ґрунтується на рекомендаціях механіків та експертів з ремонту автомобілів. Ціни вказані для нових моделей.
Toyota RAV4
Стартова ціна Toyota RAV4 становить $30 645 (близько 1,37 млн грн). Особливо надійними механік Марк Скірвін вважає моделі 2019–2023 років, які мають простішу електроніку.
За його словами, для RAV4 легко знайти запчастини, а обслуговування не потребує дорогого діагностичного обладнання.
Honda CR-V
Нова Honda CR-V коштує від $31 495 (близько 1,41 млн грн). Скірвін окремо відзначив моделі 2017–2022 років.
За його словами, менше ніж 5% CR-V, які потрапляють на майданчики компанії, мають проблеми з двигуном або трансмісією. У більшості випадків автомобілі отримували пошкодження внаслідок ДТП або повеней.
Honda Odyssey
Honda Odyssey із трьома рядами сидінь коштує від $43 670 (близько 1,96 млн грн). Механік Алан Гелфанд відзначив просторий салон і надійність мінівена.
Він також звернув увагу на систему Variable Cylinder Management у 3,5-літровому V6, яка допомагає економити пальне. Механізми зсувних дверей і ремінний привід, за його словами, розраховані на тривалу експлуатацію.
Toyota Sienna
Toyota Sienna стартує від $40 635 (близько 1,82 млн грн). Модель також увійшла до списку найкращих сімейних автомобілів Kelley Blue Book.
Sienna доступна в гібридній версії, яка поєднує низьку витрату пального з характерною для Toyota надійністю. Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію, а сидіння можна складати для перевезення великогабаритних речей.
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade коштує від $38 695 (близько 1,73 млн грн). Це трирядний SUV для тих, хто віддає перевагу такому формату замість мінівена.
Співзасновник Claimsline Ендрю Френкс зазначив, що модель має хороші показники надійності в перший рік експлуатації та тривалу гарантію. Також він відзначив оснащення салону сучасними технологіями й системами безпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Honda працює над новим поколінням гібридних автомобілів.
Крім того, експерти назвали чотири найнадійніші автомобілі 2026 року.