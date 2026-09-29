Механіки розкрили секрети: 5 сімейних авто, які рідко потребують ремонту

Механіки та автоексперти назвали п’ять сімейних автомобілів, які вирізняються надійністю та доступною вартістю обслуговування.

Про це йдеться в матеріалі видання GOBankingRates.

Видання зазначає, що добірка ґрунтується на рекомендаціях механіків та експертів з ремонту автомобілів. Ціни вказані для нових моделей.

Toyota RAV4

Стартова ціна Toyota RAV4 становить $30 645 (близько 1,37 млн грн). Особливо надійними механік Марк Скірвін вважає моделі 2019–2023 років, які мають простішу електроніку.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

За його словами, для RAV4 легко знайти запчастини, а обслуговування не потребує дорогого діагностичного обладнання.

Honda CR-V

Нова Honda CR-V коштує від $31 495 (близько 1,41 млн грн). Скірвін окремо відзначив моделі 2017–2022 років.

Honda CR-V Фото: Honda

За його словами, менше ніж 5% CR-V, які потрапляють на майданчики компанії, мають проблеми з двигуном або трансмісією. У більшості випадків автомобілі отримували пошкодження внаслідок ДТП або повеней.

Видео дня

Honda Odyssey

Honda Odyssey із трьома рядами сидінь коштує від $43 670 (близько 1,96 млн грн). Механік Алан Гелфанд відзначив просторий салон і надійність мінівена.

Honda Odyssey Фото: Wikipedia

Він також звернув увагу на систему Variable Cylinder Management у 3,5-літровому V6, яка допомагає економити пальне. Механізми зсувних дверей і ремінний привід, за його словами, розраховані на тривалу експлуатацію.

Toyota Sienna

Toyota Sienna стартує від $40 635 (близько 1,82 млн грн). Модель також увійшла до списку найкращих сімейних автомобілів Kelley Blue Book.

Toyota Sienna Фото: Вікіпедія

Sienna доступна в гібридній версії, яка поєднує низьку витрату пального з характерною для Toyota надійністю. Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію, а сидіння можна складати для перевезення великогабаритних речей.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade коштує від $38 695 (близько 1,73 млн грн). Це трирядний SUV для тих, хто віддає перевагу такому формату замість мінівена.

Hyundai Palisade Фото: Motor1.com

Співзасновник Claimsline Ендрю Френкс зазначив, що модель має хороші показники надійності в перший рік експлуатації та тривалу гарантію. Також він відзначив оснащення салону сучасними технологіями й системами безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Honda працює над новим поколінням гібридних автомобілів.

Крім того, експерти назвали чотири найнадійніші автомобілі 2026 року.