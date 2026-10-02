Короткие поездки на работу убивают аккумулятор зимой: что советуют автоэксперты

Первые заморозки могут "вывести из строя" даже только что купленный аккумулятор. Причина не в самой батарее, а в режиме эксплуатации автомобиля — короткие ежедневные поездки просто не дают генератору восстановить заряд.

Как только температура опускается до минуса, даже новый аккумулятор может отказать при запуске. Причина кроется не в качестве аккумулятора, а в физико-химических процессах и особенностях эксплуатации автомобиля — об этом говорится на сайте Battery Tender.

При температуре примерно -5 °C в течение первых 15–20 минут после запуска генератор лишь компенсирует энергию, затраченную на запуск, а фактическая подзарядка начинается позже.

Нагрузка на электросистему в мороз увеличивается в несколько раз. Моторное масло становится гуще, поэтому коленчатому валу требуется значительно больше энергии для прокрутки. Химические реакции замедляются: аккумулятор неохотно отдает ток и медленнее принимает заряд. Кроме того, накапливается недозаряд — ежедневные короткие поездки "дом — работа" постепенно истощают резерв, и аккумулятор незаметно разряжается.

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Распространенное мнение о том, что несколько минут работы двигателя восстанавливают заряд аккумулятора, не выдерживает проверки. В городе на полное восстановление может уйти до 2 часов непрерывного движения — примерно 50 км пробега. На трассе процесс идет быстрее благодаря стабильным оборотам, но и там понадобится как минимум час езды.

Режим коротких зимних поездок наносит вред и двигателю. В автомобилях с прямым впрыском топлива неконденсированный бензин на холодном двигателе попадает в масло и ухудшает его защитные свойства.

Чтобы не тратить топливо на поездки "ради зарядки", автоэксперты рекомендуют следовать другому правилу: раз в месяц подзаряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства. Этого достаточно, чтобы сохранить ресурс АКБ и спокойно пережить зимний сезон.

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