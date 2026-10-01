Тормоза могут сломаться в любой момент: признаки, которые должен знать каждый водитель

Тормоза редко выходят из строя неожиданно — обычно они заранее предупреждают об износе. Писк, вибрация руля или увод автомобиля в сторону сигнализируют, что пора на СТО.

Тормоза — одна из важнейших систем автомобиля, однако многие водители вспоминают о них только тогда, когда возникают проблемы. На самом деле износ дает о себе знать значительно раньше, и своевременная реакция спасает не только от дорогостоящего ремонта, но и от опасной ситуации на дороге. Об этом сообщает Auto Swiat.

Ошибочно полагать, что пока машина тормозит, всё в порядке. Система изнашивается постепенно, и первые тревожные сигналы появляются задолго до того, как эффективность торможения упадет до критического уровня.

Писк и скрип: когда это действительно опасно

Чаще всего первым симптомом становится характерный писк или свист при торможении. Производители тормозных колодок часто используют специальные индикаторы износа. Как только накладка истончается до определенного предела, металл начинает соприкасаться с диском и издавать звук. Это сознательное решение, призванное привлечь внимание водителя.

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Проблема в том, что многие автовладельцы привыкают к таким звукам или считают их безобидными. На самом деле это, как правило, последний момент, когда можно относительно недорого заменить тормозные колодки.

Иногда писк вызывается загрязнением, влагой или незначительной коррозией дисков, и тогда звук исчезает после нескольких торможений. Но если он повторяется регулярно, это уже явное предупреждение.

Еще более тревожным является металлический скрежет. Такой звук может означать, что фрикционный материал почти полностью износился, а металлическая часть трется непосредственно о диск. В таком случае придется заменять не только колодки, но и диски, поэтому расходы резко возрастут.

Ухудшение торможения и вибрации

Один из наиболее характерных признаков износа — это ухудшение эффективности торможения. Водитель замечает, что автомобилю требуется больше дороги для остановки или приходится сильнее нажимать на педаль.

Причин может быть несколько: сильно изношенные колодки или диски либо тормозная жидкость, которая со временем теряет свои свойства. Как бы то ни было, к этому признаку следует отнестись максимально серьезно.

Некоторые предупреждения не слышны, а ощущаются. Типичный пример — вибрации на руле или тормозной педали, которые обычно указывают на износ или деформацию дисков. Такое происходит после интенсивной эксплуатации, частых поездок в горах или многократных резких торможений. Вместо плавного замедления водитель ощущает характерную пульсацию, которая со временем только усиливается.

Автомобиль уносит в сторону — опасная ситуация

Еще хуже, когда при торможении автомобиль заметно отклоняется в одну сторону. Причиной этого может быть неравномерный износ колодок или дисков либо неисправный суппорт, из-за чего одно колесо тормозит сильнее остальных.

Такой симптом особенно опасен при высокой скорости. На скользком покрытии или при экстренном торможении это может привести к потере устойчивости автомобиля.

Во многих автомобилях установлены датчики, которые контролируют износ тормозных колодок и при достижении предельного значения выводят сообщение или включают индикатор на приборной панели. Игнорировать его не стоит. Автомобиль будет и дальше тормозить, но дальнейшая эксплуатация ускорит износ других элементов системы.

Следует также следить за уровнем тормозной жидкости. Незначительное снижение уровня является естественным следствием износа колодок, однако резкое падение уровня требует проверки всей системы на наличие утечек.

Универсального ответа на вопрос, когда менять тормоза, нет, ведь всё зависит от стиля вождения, веса автомобиля и условий эксплуатации. Те, кто ездит преимущественно по городу, изнашивают тормоза быстрее, чем любители длительных поездок.

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