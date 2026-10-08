Власники авто можуть перевірити VIN: в Україні зібрали майже 6 тисяч відкликань в єдиній базі

Інститут досліджень авторинку зібрав майже 6 тисяч відкличних кампаній для 83 марок авто з восьми офіційних реєстрів. За базою можна перевірити модель, рік випуску та код кампанії.

Про це повідомляє “Інститут досліджень авторинку”.

Новий довідник об’єднує повідомлення про відкликання автомобілів із європейських, американського та канадського ринків. Дані переклали українською та привели до єдиного формату, щоб власникам було простіше знайти потрібну інформацію.

Станом на 5 жовтня 2026 року в базі є 5 954 відкличні кампанії для 83 марок. Найбільше записів стосується Mercedes-Benz — 677 кампаній, BMW — 465, Peugeot — 462, Citroën — 379 та Opel і Toyota — по 294.

Інформацію зібрали з восьми офіційних реєстрів. Найбільша частина записів походить із європейської системи EU Safety Gate — 4 790 кампаній. Також використані дані польського TDT, німецького KBA, американського NHTSA, нідерландського RDW, Transport Canada, а також SAMR і MLIT.

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У базі можна шукати кампанії за маркою, моделлю, роком випуску або кодом. Для кожного запису вказують тип ризику, суть проблеми, роки виробництва та офіційне джерело інформації.

Серед останніх записів є, зокрема, кампанії для Ford Ranger MS-RT через неправильну висоту тягово-зчіпного пристрою, Audi Q2 через ризик від'єднання накладки стійки кузова, Hyundai Nexo через можливий витік водню та Land Rover Defender PHEV через ризик пожежі.

Водночас сам факт збігу моделі або року випуску не означає, що відкликання стосується конкретного автомобіля. Кампанія може охоплювати лише певні VIN, дати виробництва, комплектації, заводи або окремі ринки.

Тому після знаходження відповідного запису власнику потрібно звернутися до виробника або офіційного представника бренду та перевірити автомобіль за VIN. Саме виробник може остаточно підтвердити, чи підпадає конкретне авто під відкличну кампанію.

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