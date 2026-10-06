До $35 тисяч і з хорошою репутацією: експерти назвали 5 кращих SUV у 2026 році

Експерти назвали п’ять доступних SUV, які у 2026 році можна придбати менш ніж за $35 тисяч. До списку увійшли моделі Subaru, Chevrolet, Honda, Toyota і Mazda.

Про це пише видання GOBankingRates.

Subaru Outback — повний привід і акцент на безпеці

Subaru Outback 2026 поєднує практичність, просторий салон і системи безпеки. Стартова ціна моделі становить близько $35 000 (≈1,58 млн грн).

Автомобіль оснащують комплексом систем допомоги водієві EyeSight. За наведеними у джерелі даними, ця технологія може знижувати кількість зіткнень ззаду з травмованими людьми на 85%.

Subaru Outback Фото: Subaru

Ще однією перевагою Outback є стандартний повний привід AWD, який має забезпечувати кращий контроль автомобіля за складних погодних умов.

Chevrolet Trailblazer — доступний компактний SUV

Chevrolet Trailblazer 2026 вирізняється невисокою ціною, економічністю та просторим салоном. Базова версія коштує $25 095 (≈1,13 млн грн).

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Для моделі доступні різні комплектації та мультимедійні функції, зокрема Apple CarPlay і Android Auto. Турбодвигун забезпечує достатню тягу на низьких обертах, що особливо корисно під час їзди містом.

Chevrolet Trailblazer 2026 Фото: Chevrolet

Експерти також відзначають безпеку та загальну надійність Trailblazer.

Honda CR-V — практичний кросовер із високою залишковою вартістю

Honda CR-V 2026 у базовій комплектації коштує від $32 370 (≈1,46 млн грн). Модель вирізняється економічністю, містким багажником, простотою використання та сучасними системами безпеки.

Honda CR-V 2026 Фото: Honda

Honda CR-V також відома невисокими витратами на обслуговування та довговічністю. Ще одна перевага — висока залишкова вартість автомобіля, що може бути важливою для тих, хто планує продати його через кілька років.

У джерелі окремо згадується CR-V 2020–2022 років. За словами експерта, такі автомобілі коштують близько $26–32 тисяч (≈1,17–1,44 млн грн).

Toyota Corolla Cross Hybrid — економний гібрид із повним приводом

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 підійде тим, хто хоче поєднати бензиновий двигун з електричною силовою установкою. Стартова ціна моделі становить $30 745 (≈1,39 млн грн).

За оцінкою EPA, гібрид витрачає близько 5,1 л/100 км у міському циклі та 6,0 л/100 км на трасі. Середня витрата становить приблизно 5,6 л/100 км.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 Фото: Toyota

Попри компактні розміри, Corolla Cross Hybrid має просторий салон. Гібридні версії також отримують повний привід AWD, а невисока стартова ціна залишає можливість обрати дорожчу комплектацію.

Mazda CX-30 — компактний SUV із преміальним характером

Mazda CX-30 2026 коштує від $27 470 (≈1,24 млн грн). Модель вирізняється спортивною керованістю та оздобленням, яке автори порівнюють із рішеннями дорожчих марок, зокрема Lexus та Acura.

Mazda CX-30 2026 Фото: Mazda

Покупці можуть обирати між різними комплектаціями та додатковими опціями. У джерелі CX-30 також називають вдалим варіантом для сімей завдяки простору.

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