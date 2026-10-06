До $35 тысяч и с хорошей репутацией: эксперты назвали 5 лучших SUV в 2026 году

Эксперты назвали пять доступных внедорожников, которые в 2026 году можно будет приобрести менее чем за 35 тысяч долларов. В список вошли модели Subaru, Chevrolet, Honda, Toyota и Mazda.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

Subaru Outback — полный привод и акцент на безопасности

Subaru Outback 2026 сочетает в себе практичность, просторный салон и системы безопасности. Стартовая цена модели составляет около 35 000 долларов (≈1,58 млн грн).

Автомобиль оснащается комплексом систем помощи водителю EyeSight. Согласно данным, приведенным в источнике, эта технология может снизить количество столкновений сзади, в результате которых люди получают травмы, на 85 %.

Subaru Outback Фото: Subaru

Еще одним преимуществом Outback является стандартный полный привод AWD, который должен обеспечивать лучший контроль над автомобилем в сложных погодных условиях.

Chevrolet Trailblazer — доступный компактный внедорожник

Chevrolet Trailblazer 2026 отличается невысокой ценой, экономичностью и просторным салоном. Базовая версия стоит $25 095 (≈1,13 млн грн).

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Для этой модели доступны различные комплектации и мультимедийные функции, в том числе Apple CarPlay и Android Auto. Турбодвигатель обеспечивает достаточную тягу на низких оборотах, что особенно удобно при езде по городу.

Chevrolet Trailblazer 2026 Фото: Chevrolet

Эксперты также отмечают безопасность и общую надежность Trailblazer.

Honda CR-V — практичный кроссовер с высокой остаточной стоимостью

Honda CR-V 2026 в базовой комплектации стоит от $32 370 (≈1,46 млн грн). Модель отличается экономичностью, вместительным багажником, простотой в эксплуатации и современными системами безопасности.

Honda CR-V 2026 Фото: Honda

Honda CR-V также славится невысокими затратами на обслуживание и долговечностью. Еще одно преимущество — высокая остаточная стоимость автомобиля, что может быть важно для тех, кто планирует продать его через несколько лет.

В источнике отдельно упоминается CR-V 2020–2022 годов выпуска. По словам эксперта, такие автомобили стоят около 26–32 тысяч долларов (≈1,17–1,44 млн грн).

Toyota Corolla Cross Hybrid — экономичный гибрид с полным приводом

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 подойдет тем, кто хочет совместить бензиновый двигатель с электрической силовой установкой. Стартовая цена модели составляет $30 745 (≈1,39 млн грн).

По оценке EPA, гибрид расходует около 5,1 л/100 км в городском цикле и 6,0 л/100 км на трассе. Средний расход составляет примерно 5,6 л/100 км.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 Фото: Toyota

Несмотря на компактные размеры, Corolla Cross Hybrid отличается просторным салоном. Гибридные версии также оснащаются полным приводом AWD, а невысокая стартовая цена позволяет выбрать более дорогую комплектацию.

Mazda CX-30 — компактный кроссовер с премиальным характером

Mazda CX-30 2026 года стоит от 27 470 долларов (≈1,24 млн грн). Модель отличается спортивной управляемостью и отделкой, которую авторы сравнивают с решениями более дорогих марок, в частности Lexus и Acura.

Mazda CX-30 2026 года Фото: Mazda

Покупатели могут выбирать между различными комплектациями и дополнительными опциями. В источнике CX-30 также называют удачным вариантом для семей благодаря просторному салону.

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