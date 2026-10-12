Почему гибрид может разочаровать: пять недостатков, о которых в автосалоне умалчивают

Экономия на топливе — не единственное преимущество, которое получает владелец гибрида. Наряду с ней следуют более высокая цена, более дорогой ремонт и потеря преимуществ на трассе.

Гибрид обходится дороже уже на этапе покупки, и это лишь первый из недостатков, о которых стоит знать до подписания договора. Их перечислило издание SlashGear.

Разница в цене. Гибридная версия почти всегда стоит на несколько тысяч долларов дороже, чем аналог с обычным двигателем. У Ford F-150 PowerBoost надбавка составляет 6120 долларов — около 15% от базовой цены, причем в самой дешевой комплектации гибрид вообще отсутствует. Toyota Prius 2026 года стартует с 29 745 долларов, тогда как Corolla — с 23 125.

Вес. Аккумуляторы тяжелые, поэтому гибрид массивнее бензиновой версии. Отсюда — более длинный тормозной путь, более быстрый износ подвески, тормозных колодок и шин, а также большая нагрузка на дорожное покрытие.

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Сложность. Два силовых агрегата в одном кузове означают больше точек отказа. Пример — тот же F-150 PowerBoost: в рейтинге надежности Consumer Reports модель 2025 года получила 7 баллов из 100 и стала самой ненадежной в том модельном году, тогда как обычный F-150 набрал 36.

Обслуживание. Отремонтировать такую машину самостоятельно практически невозможно, а замена аккумулятора легко обходится в тысячу долларов. В то же время, согласно статистике, гибриды надежнее бензиновых автомобилей — больше всего проблем возникает с электромобилями и подключаемыми гибридами.

Не для шоссе. Все преимущества гибрида проявляются в городе, где работает рекуперация. На трассе с круиз-контролем машина едет на бензине и тащит лишний вес батарей, поэтому для тех, кто ежедневно преодолевает сотни километров по автобану, смысла в такой покупке мало.

Ранее сообщалось, что подержанный автомобиль лишь на первый взгляд кажется способом сэкономить. Покупатели часто выбирают машину по внешнему виду или репутации бренда, а впоследствии сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, дефицитом запчастей и внезапными поломками.

Также сообщалось, что ремонт следует начинать не с разговора с мастером, а с оформления документов. Именно наряд-заказ или договор защитит водителя, если счет увеличится вдвое или автомобиль не будет сдан в установленный срок.