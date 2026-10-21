От восьмисот до трех тысяч гривен: сколько стоит переобувь авто этой осенью

Чем больше диаметр колес, тем дороже: для небольших автомобилей комплект обойдется от 800 гривен, для кроссоверов — до трёх тысяч.

С наступлением осенних холодов для водителей вновь становится актуальной сезонная смена шин. Специалисты советуют не откладывать поездку на шиномонтаж до первых снегопадов или гололеда. Своевременная замена шин — это прежде всего вопрос безопасности, а не просто подготовки к зиме. Об этом сообщает MMR.

Стоимость таких работ в Украине осенью 2026 года зависит от диаметра колес; для обычного легкового автомобиля она, как правило, составляет 800–2500 гривен. Для небольших колес R13–R15 цена обычно держится в пределах 800–1400 гривен, для R16–R18 — примерно 1200–2000, а владельцам больших кроссоверов и внедорожников стоит готовиться к расходам в размере 1800–3000 гривен.

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Некоторые официальные дилеры предлагают сезонные тарифы. В рамках одной из акций на осень 2026 года замена четырёх колёс с балансировкой стоит от 1000 гривен для R14 и доходит до 1500 для R19, однако расходные материалы могут оплачиваться отдельно.

Окончательная сумма зависит от дополнительных услуг. Во время шиномонтажа может потребоваться замена вентилей, ремонт поврежденных шин, установка новых балансировочных грузиков или проверка состояния дисков. Поэтому перед началом работ стоит уточнить, входят ли в объявленную цену демонтаж, монтаж, балансировка и установка всех четырёх колёс.

Ранее сообщалось, что ставки и льготы по налогу на недвижимость устанавливает местный совет, поэтому два одинаковых гаража в разных общинах обойдутся владельцам по-разному.

Кроме того, экономия на топливе — не единственное, что получает владелец гибрида: в комплекте идут более высокая цена покупки, более дорогой ремонт и утраченные преимущества на трассе.

Кроме того, подержанный автомобиль лишь кажутся способом сэкономить. Покупатели нередко ориентируются на внешний вид или репутацию бренда, а впоследствии сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, дефицитом запчастей и неожиданными поломками.