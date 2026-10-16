Налог на гараж: когда придет уведомление и как не переплатить

Ставки и льготы устанавливает местный совет — поэтому два одинаковых гаража в разных громадах обойдутся владельцам по-разному.

Владельцы гаражей в Украине могут получить налоговое уведомление и платить налог на недвижимость, однако всё зависит от типа сооружения, оформления права собственности и правил конкретной громады. Обычный металлический гараж без фундамента может и не считаться недвижимостью. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Налог на недвижимое имущество уплачивают как физические, так и юридические лица, владеющие жилыми или нежилыми объектами. К нежилым объектам Налоговый кодекс относит, в частности, наземные и подземные гаражи, а также крытые автостоянки. Поэтому, если гараж капитальный и оформлен как объект недвижимости, налог может быть начислен — само владение им не освобождает от уплаты налога. Ставки устанавливают сельские, поселковые и городские советы, но выходить за пределы, предусмотренные кодексом, они не могут.

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Здесь важно проводить принципиальное различие между капитальным зданием и временной металлической конструкцией. В ГНС в апреле 2026 года пояснили: металлический гараж без фундамента, который можно переместить без потери стоимости и изменения назначения, не является недвижимым имуществом и государственной регистрации в качестве недвижимости не подлежит. Соответственно, налог именно как за объект недвижимости владельцу начислять не должны. Вопросы пользования землей под такой конструкцией и платежей за неё рассматриваются отдельно.

Кроме того, местные советы имеют право вводить льготы по налогу на жилую и нежилую недвижимость для отдельных категорий собственников. Поэтому перед уплатой налога стоит ознакомиться с решениями своей общины и проверить, распространяются ли эти льготы на конкретный объект.

Налогооблагаемой базой для нежилой недвижимости является общая площадь объекта. Для квартир и домов кодекс предусматривает уменьшение налогооблагаемой площади на 60, 120 или 180 квадратных метров в зависимости от типа жилья — на гаражи эти нормы автоматически не распространяются.

Ставка зависит от решения местного совета и характеристик сооружения, однако не может превышать 1,5 % минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади. Для физических лиц сумму рассчитывает налоговая служба, а уведомление-решение с расчетом и реквизитами должно быть отправлено до 1 июля года, следующего за отчетным.

Получив документ, следует сверить площадь объекта, сведения о праве собственности и примененную ставку. Если в начислении есть ошибка или возникают сомнения относительно самой обязанности платить, можно обратиться в налоговую инспекцию для сверки данных – с документами, подтверждающими право собственности и характеристики гаража.

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