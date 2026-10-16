Податок за гараж: коли надійде повідомлення і як не переплатити

Ставки й пільги встановлює місцева рада – тому два однакові гаражі в різних громадах обійдуться власникам по-різному.

Власники гаражів в Україні можуть отримати податкове повідомлення й платити податок на нерухомість, однак усе залежить від типу споруди, оформлення права власності та правил конкретної громади. Звичайний металевий гараж без фундаменту нерухомістю може й не вважатися. Про це пише Державна податкова служба.

Податок на нерухоме майно сплачують і фізичні, і юридичні особи, які володіють житловими чи нежитловими об'єктами. До нежитлових Податковий кодекс зараховує, зокрема, наземні й підземні гаражі та криті автостоянки. Тож якщо гараж капітальний і оформлений як об'єкт нерухомості, нарахування можливе – саме володіння ним від платежу не звільняє. Ставки визначають сільські, селищні та міські ради, але вийти за межі, передбачені кодексом, вони не можуть.

Видео дня

Тут принципово розрізняти капітальну будівлю й тимчасову металеву конструкцію. У ДПС у квітні 2026 року пояснили: металевий гараж без фундаменту, який можна перемістити без знецінення та зміни призначення, нерухомим майном не є й державній реєстрації як нерухомість не підлягає. Відповідно, податок саме як за об'єкт нерухомості власникові нараховувати не повинні. Питання користування землею під такою конструкцією та платежів за неї розглядають окремо.

Крім того, місцеві ради мають право запроваджувати пільги з податку на житлову й нежитлову нерухомість для окремих категорій власників. Тому перед сплатою варто подивитися рішення своєї громади та перевірити, чи поширюються ці пільги на конкретний об'єкт.

Базою оподаткування для нежитлової нерухомості є загальна площа об'єкта. Для квартир і будинків кодекс передбачає зменшення оподатковуваної площі на 60, 120 або 180 квадратних метрів залежно від типу житла – на гаражі ці норми автоматично не поширюються.

Ставка залежить від рішення місцевої ради й характеристик споруди, проте не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр оподатковуваної площі. Фізичним особам суму розраховує податкова служба, а повідомлення-рішення з розрахунком і реквізитами мають надіслати до 1 липня року, наступного за звітним.

Отримавши документ, варто звірити площу об'єкта, відомості про право власності та застосовану ставку. Якщо в нарахуванні є помилка або виникають сумніви щодо самого обов'язку платити, можна звернутися до податкової для звірки даних – із документами, які підтверджують право власності й характеристики гаража.

Раніше повідомлялося, що економія на пальному – не єдине, що дістається власникові гібрида. У комплекті йдуть вища ціна купівлі, дорожчий ремонт і втрачені переваги на трасі.

Також вживане авто лише здається способом зекономити. Покупці нерідко орієнтуються на зовнішній вигляд чи репутацію бренду, а згодом натрапляють на дорогий ремонт, дефіцит запчастин і несподівані поломки.