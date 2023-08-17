Росію відсунули вбік: Китай знайшов нового союзника для закупівлі нафти

За інформацією західних ЗМІ, потоки санкційної іранської нафти в Китай перебувають на найвищому рівні щонайменше за останні десять років.

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Китай дедалі активніше купує нафту в Ірані та заміщає російське "чорне золото", оскільки енергоресурс із Росії занадто дорогий. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За оцінками логістичної компанії Kpler, найбільший у світі імпортер нафти отримуватиме близько 1,5 мільйона барелів сирої нафти з Ірану вже в серпні. Це більше за середній показник у 917 000 барелів на день за перші сім місяців року і буде найвищим показником Kpler з 2013 року. Іранська нафта пропонується зі знижкою 10 доларів за барель марки Brent і є набагато дешевшою за російську.

За даними журналістів, вартість Urals у західних портах РФ піднялася до 70 доларів. І хоча це на 15 доларів дешевше від поточних котирувань Brent, реальна знижка значно менша, оскільки в кінцеву вартість нафти для покупця закладено витрати на транспортування і страхування.

Ситуація з російською нафтою

РФ скорочує темпи відвантаження сирої нафти в портах Балтійського і Чорного морів, оскільки європейські трейдери ігнорують нафту агресора. Так, відвантаження з портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ наприкінці липня 2023 року становили приблизно 1,17 млн барелів на добу — це на 625 000 барелів менше, ніж на початку місяця.

Агентство Bloomberg зазначало, що в Європі майже не залишилося зацікавлених у купівлі російської нафти, а морський експорт сирої нафти в липні скоротився до 104 000 барелів на день, а єдиним пунктом призначення для суден із "російською нафтою" майже завжди зазначалася Болгарія.

На тлі цього скоротився обсяг відвантажень російської нафти на ринки Азії, який і так був на найнижчому рівні з середини січня 2023 року.

Раніше Фокус аналізував, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на стан справ в економіці РФ і здатність воювати з Україною.

Також повідомлялося, що в липні журналісти Reuters попереджали про те, що РФ планує дестабілізувати ціни на нафту на глобальних ринках.