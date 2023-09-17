Подтолкнули западные санкции: Россия впервые направила в Китай танкеры через Арктику, — FT

Эксперты отметили, что проход не приспособленных судов по опасному маршруту через Ледовитый океан может привести к катастрофе и разливу огромного количества нефти.

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В августе Россия впервые отправила два нефтяных танкера в Китай по северному морскому пути, который проходит через Ледовитый океан. К этому шагу подтолкнули западные санкции, а также возможность сократить доставку груза на 10 дней. Об этом пишет Financial Times.

На первый взгляд транспортировка грузов по северному маршруту не является чем-то особенным, однако авторы публикации отметили, что речь идет о судах, которые не приспособлены к движению в Ледовитом океане.

"В августе два танкера получили разрешение на прохождение маршрута длиной 3 500 миль вдоль северного побережья России, несмотря на то, что они не являются танкерами так называемого "ледового класса", которые усилены для работы в ледовых водах", — пишут обозреватели.

Транспортировка нефти по ледовитому океану чревата серьезной экологической катастрофой, поскольку есть опасность разлива огромного количества нефти из-за того, что суда не рассчитаны эксплуатацию в жестких условиях Севера. По мнению британского эксперта Чарли Кроника из Greenpeace UK, морской лед непредсказуем, поэтому использование танкеров, не относящихся к ледовому классу усугубляет и без того высокую вероятность аварии.

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Однако Россия в условиях санкционного давления все чаще прибегает к логистическим маршрутам в Ледовитом океане. Компания "Росатом", которая регулирует движение по Арктике, разрешила судам "неледового" класса ходить по маршруту в период с июля до середины ноября самостоятельно или, в более легких ледовых условиях, с сопровождением ледоколов. Этому способствовало и глобальное потепление, из-за которого относительно безопасные маршруты имеют больший временной коридор.

Морские маршруты из РФ в Китай

Кроме того, при отправке груза по Арктике существенно экономится время. Например, путь из Приморска в Китай через Суэцкий канал занимает около 45 дней, в то время как путь по северному маршруту занимает 35 дней. Однако в любом случае риск катастрофы весьма велик, считают представители экологической группы Bellona, так как движение по северному морскому пути даже летом — всегда нелегкое и опасное дело.

Ранее сообщалось, что по мнению обозревателей Bloomberg, в этой осенью дефицит нефти ожидается на уровне более 3 миллионов баррелей в день. Такой показатель связан с тем, что лидер группы ОПЕК Саудовская Аравия при поддержке России планирует и в дальнейшем сокращать объемы добычи нефти до конца этого года.