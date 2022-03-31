США задіятимуть нафтові резерви для боротьби зі зростанням цін на бензин, — Bloomberg

Усього протягом кількох місяців Білий дім задіяє 180 млн барелів нафти з 568,3 млн, які зараз перебувають у резерві SPR.

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Адміністрація США вивчає можливість виділення зі стратегічних запасів (SPR) приблизно за 1 мільйон барелів нафти щодня протягом кількох місяців у спробі контролювати ціни на енергоносії, які різко зросли після введення антиросійських санкцій. Загальний обсяг видобутку нафти може становити 180 млн барелів, повідомляє агентство Bloomberg.

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Як повідомила пресслужба Білого Дому, 31 березня президент США Джо Байден має оголосити про нові заходи своєї адміністрації з регулювання цін на енергоносії та зниження цін на бензин, у підвищенні яких американський лідер звинувачує президента РФ Володимира Путіна.

Цей план супроводжується дипломатичним тиском на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) задля координації глобального видобутку нафти іншими країнами. Для того, щоб ухвалити остаточне рішення щодо глобального видобутку та розподілу загального обсягу нафти між країнами, члени МЕА мають зустрітися 1 квітня.

Крім того, адміністрація Байдена щосили намагалася вмовити країни ОПЕК збільшити виробництво настільки, щоб знизити ціни на бензин у США. Але члени ОПЕК+ чинять опір тиску з боку США, запевняючи Вашингтон у тому, що на ринку немає браку нафти. Водночас, Саудівська Аравія приділяє пріоритетну увагу своїм відносинам із Росією, яка є одним із лідерів альянсу ОПЕК+.

Зазначається, що в листопаді 2021 року США вже задіяли 50 млн барелів нафти зі стратегічних резервів у спробах утримати ціни на пальне для американців і з метою стабілізації попиту та пропозиції на світовому ринку після пандемії коронавірусу. Ще 30 млн було взято з резервів у березні, після початку збройного вторгнення Росії в Україну. Однак ці кроки не мали суттєвого ефекту, і ціна на нафту марки Brent на початку березня злетіла приблизно до $139, що стало найвищим показником із 2008 року.

За даними Міністерства енергетики США, зараз запаси SPR США становлять 568,3 мільйонів барелів, що є найнижчим показником із травня 2002 року. І хоча нафта з резервів США продавалася або обмінювалася приблизно два десятки разів, зокрема для пом'якшення перебоїв у постачанні, скорочення дефіциту та компенсації федеральних витрат, однак у таких масштабах нафтовий резерв не використовувався ніколи.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде переговори з Пекіном щодо можливості продажу нафти в юанях. Ці кроки були зроблені на тлі обурення Ер-Ріяда позицією США, які не підтримали втручання країни в громадянську війну в Ємені та спробували укласти ядерну угоду з Іраном.

Європейський союз розглядає питання про запровадження ембарго на закупівлю російської нафти. Ці заходи стануть логічним продовженням антиросійських санкцій на тлі військової агресії РФ в Україні.