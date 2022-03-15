Саудівська Аравія може відмовитися від доларів і продавати Китаю нафту за юані, – ЗМІ

За інформацією журналістів, найбільший експортер нафти хоче підірвати панування долара США в міжнародній фінансовій системі, а Китай — зміцнити свою валюту.

Саудівська Аравія веде переговори з Пекіном щодо можливості продажу нафти в юанях. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

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Переговори між двома країнами про укладання нафтових контрактів у юанях тривали шість років. Цього року їх прискорили, оскільки Саудівська Аравія почала висловлювати невдоволення виконанням зобов'язань США щодо безпеки та захисту королівства, кажуть співрозмовники.

Саудівська Аравія обурена тим, що США не підтримали втручання країни в громадянську війну в Ємені та спробою адміністрації президента Джо Байдена укласти ядерну угоду з Іраном, зазначили автори статті.

[ + – ] Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року

Офіційні особи Саудівської Аравії були шоковані поспішним виведенням американських військ із Афганістану.

Нафтові контракти в юанях – підрив ролі долара

Високопоставлений американський чиновник назвав ідею продажу нафти Китаю в юанях "украй нестабільною, агресивною та малоймовірною".

Аравійські чиновники попередили принца Мухаммеда аль-Сауда про ризики прийому платежів у юанях для доходів, пов'язаних із казначейськими облігаціями США за кордоном.

[ + – ] Ціна нафти в юанях може зміцнити становище китайської валюти

Газета зазначає, що дії Саудівської Аравії можуть підірвати панування долара США в міжнародній фінансовій системі, на яку Вашингтон покладався десятиліттями.

"Ринок нафти і, відповідно, весь світовий товарний ринок — це страховий поліс статусу долара як резервної валюти. Якщо цей блок прибрати, стіна почне руйнуватися", — сказав один із директорів Інституту аналізу глобальної безпеки у Вашингтоні, економіст Гал Люфт.

Допомога Китаю

Китай купує понад 25% нафти в Саудівської Аравії, тому ціна сировини в юанях може зміцнити становище китайської валюти. Саудівська Аравія розглядає можливість включення ф'ючерсних контрактів у юанях до моделі ціноутворення національної нафтової компанії Saudi Aramco.

[ + – ] Саудівська Аравія у 2021 році стала найбільшим постачальником сирої нафти для Китаю

За даними Головного митного управління Китаю, Саудівська Аравія минулого року стала найбільшим постачальником сирої нафти й продавала 1,76 млн барелів на день. Після неї слідує Росія (1,6 млн барелів на день).

Як пишуть журналісти видання, Китай останніми роками допоміг Саудівській Аравії створити балістичні ракети, консультував її з приводу ядерної програми та інвестував в улюблені проекти наслідного принца, такі як футуристичне нове місто Неом.

Фокус раніше писав про підвищення цін на нафту через наслідки вторгнення РФ в Україну.

США та їхні союзники вели активне обговорення заборони імпорту нафти й природного газу з РФ після початку війни в Україні.

Аналітики стверджують, що війна в Україні — один із провідних факторів, що сприяє зростанню котирувань на нафту.