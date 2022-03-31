США задействуют нефтяные резервы для борьбы с ростом цен на бензин, — Bloomberg

Всего в течение нескольких месяцев Белый дом задействует 180 млн баррелей нефти из 568,3 млн, которые находятся в настоящее время в резерве SPR.

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Администрация США изучает возможность выделения из стратегических запасов (SPR) примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев в попытке контролировать цены на энергоносители, которые резко возросли после введения антироссийских санкций. Общий объем добычи нефти может составить 180 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

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Как сообщила пресс-служба Белого Дома, 31 марта президент США Джо Байден должен объявить о новых мерах своей администрации по регулированию цен на энергоносители и снижению цен на бензин, в повышении которых американский лидер обвиняет президента РФ Владимира Путина.

Этот план сопровождается дипломатическим давлением на Международное энергетическое агентство (МЭА) для координации глобальной добычи нефти другими странами. Для того, чтобы принять окончательное решение по глобальной добыче и распределению общего объема нефти между странами, члены МЭА должны встретиться 1 апреля.

Кроме того, администрация Байдена изо всех сил пыталась уговорить страны ОПЕК увеличить производство настолько, чтобы снизить цены на бензин в США. Но члены ОПЕК+ сопротивляются давлению со стороны США, уверяя Вашингтон в том, что на рынке нет недостатка в нефти. В то же время Саудовская Аравия уделяет приоритетное внимание своим отношениям с Россией, которая является одним из лидеров альянса ОПЕК+.

Отмечается, что в ноябре 2021 года США уже задействовали 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов в попытках удержать цены на топливо для американцев и с целью стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии коронавируса. Еще 30 млн было было взято из резервов в марте, после начала вооруженного вторжения России в Украину. Однако эти шаги не оказали существенного эффекта, и цена на нефть марки Brent в начале марта взлетела примерно до $139, что стало самым высоким показателем с 2008 года.

По данным Министерства энергетики США, в настоящее время запасы SPR США составляют 568,3 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с мая 2002 года. И хотя нефть из резервов США продавалась или обменивалась примерно два десятка раз, в том числе для смягчения перебоев в поставках, сокращения дефицита и компенсации федеральных расходов, однако в таких масштабах нефтяной резерв не использовался никогда.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о возможности продажи нефти в юанях. Эти шаги были предприняты на фоне возмущения Эр-Рияда позицией США, которые не поддержали вмешательство страны в гражданскую войну в Йемене и попытались заключить ядерную сделку с Ираном.

Европейский союз рассматривают вопрос о введении эмбарго на закупку российской нефти. Эти меры станут логическим продолжением антироссийских санкций на фоне военной агрессии РФ в Украине.