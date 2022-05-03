Болгарія та Чехія намагаються вийти з нафтового ембарго проти РФ, – ЗМІ

Дипломати попередили, що відмова однієї чи двох країн спричинить ефект доміно. Наступними будуть Словаччина та Угорщина, які купують майже 100% нафти у РФ трубопроводом "Дружба".

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Чиновники деяких країн Євросоюзу намагаються відмовитись від нафтового ембарго проти Росії. Про це повідомило агентство AFP із посиланням на європейських дипломатів у Брюсселі.

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Під час дипломатичних переговорів представники Болгарії та Чехії заявили, що можуть вимагати відмови від цього заходу. Один європейський дипломат попередив, що надання виключень одній або двом залежним державам спричинить ефект доміно.

За інформацією ЗМІ, Європейська комісія завершила підготовку шостого пакету санкцій проти РФ, який передбачає поступове припинення закупівель нафти до РФ за 6-8 місяців. Виняток планують зробити для Угорщини та Словаччини, які матимуть змогу продовжувати закупівлі до 2023 року, оскільки країни повністю залежать від російського ресурсу.

[ + – ] Країни ЄС минулого року купили у РФ сирої нафти на 71 млрд євро Фото: Getty Images

Єврокомісія не планує оприлюднити новий пакет проти Росії до того, як її президентка Урсула фон дер Ляєн не виступить перед Європейським парламентом 4 травня, пише АFP.

Дипломати побоюються, що багато країн почнуть вимагати звільнити їх від ембарго і Євросоюз не дістане згоди. Словаччина та Угорщина отримують нафту великим магістральним нафтопроводом "Дружба". Потрібно кілька років на його повну розбудову, щоби імпортувати нафту з інших країн, звернули увагу чиновники.

[ + – ] Нафтопровід "Дружба" збудувало у 1960-х роках радянське підприємство "Ленгазспецбуд"

Нагадаємо, що Німеччина 2 травня заявила про готовність негайно підтримати нафтове ембарго проти РФ. Влада країни вже просить споживачів європейських країн бути готовими до підвищення цін на енергоресурси.

Завдяки позиції Німеччини Австрія, Угорщина та Словаччина змогли відкликати вето на ембарго російської нафти. Польща також заявила про готовність допомогти Німеччині відмовитися за рахунок використання потужностей нафтопереробного заводу у Гданську.

Євростат раніше підрахував, що Москва отримує більше доходів від продажу нафти, а не газу. Країни Євросоюзу у 2021 році імпортував із РФ сирої нафти та нафтопродуктів на суму 71 млрд євро, а газу закупили лише на 18 млрд.