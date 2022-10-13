На украинских дорогах стало больше радаров TruCAM — список адресов

В Украине уже используются 137 радаров TruCAM на 229 участках дорог. В ряде областей с активными боевыми действиями контроль скорости не осуществляется.

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Полицейские патрули с радарами TruCAM постепенно возвращаются на наши дороги. С сегодняшнего дня, 13 октября, появились 9 новых участков, где осуществляется контроль скорости, а еще 4 – изменены. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции в Facebook.

Таким образом во время военного положения полиция использует 137 радаров TruCAM и следит за соблюдением скоростного режима на 229 участках дорог. Однако в ряде регионов, где ведутся активные боевые действия (Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская области) патрулирование не осуществляется.

Как и прежде, все участки дорог, где используются радары TruCAM, известны – в Нацполиции регулярно публикуют список адресов.

[ + – ] Патрульными сейчас используются 137 радаров TruCAM Фото: Патрульная полиция

Расположение и адреса радаров TruCAM в Украине:

Винницкая область

Трасса М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино, 350-370 км и 375-412 км

Трасса М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, 244-265 км и 265-300 км

Винница — Хмельницкое шоссе

Волынская область

Трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин, 414-470 км и 470-506 км

Трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, 80-137 км

Трасса Н-17 Львов — Радехов — Луцк, 71-87 км и 87-130 км (новый участок)

Трасса Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, 0-130 км

Луцк — проспект Возрождения и улицы Конякина, Львовская, Ковельская, Ровенская и Набережная

Днепропетровская область

Трасса М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино, 913-959 км и 982-1038 км

Трасса М-18 Харьков – Симферополь — Алушта – Ялта, 200-253 км

Трасса Н-11 Днепр — Николаев, 53-135 км

Трасса Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, 424-440 км

Днепр – Полтавское, Запорожское и Донецкое шоссе, проспект Слобожанский, улицы Набережная Победы, Маршала Малиновского, Набережная Заводская и Киевская

Кривой Рог – проспект Мира, улицы Сичеславская, Сергея Колачевского, Алексея Соломенного, Млечный Путь, Ракитина, Волгоградская, Владимира Великого и Днепровское шоссе

Павлоград – улица Днепровская

Житомирская область

Трасса М-06 Киев-Чоп, 69-128 км, 150-190 км и 203-251 км

Трасса М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 79-135 км и 140-228 км

Трасса М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, 184-213 км

Трасса Н-03 Житомир — Черновцы, 18-22 км и 72-75 км

Трасса Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Владычица — Ставище, 4-9 км

Житомир – Киевское шоссе

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Закарпатская область

Трасса М-06 Киев — Чоп, 720-768 км и 770-831 км

Трасса М-08 обход Ужгород — МЧП "Ужгород", 5-9 км

Трасса М-24 В. Добронь — Мукачево — Берегово — КПП "Лужанка", 19-23 км

Трасса Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов, 4-63 км

Ужгород — улицы Собранецкая и Гагарина

Мукачево — улица Пряшевская

Ивано-Франковская область

Трасса Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км и 380-396 км

Трасса Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга, 118-205 км (в направлении Черновцов), 118-205 км (в направлении Ивано-Франковска), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км и 79-90 км (новый участок)

Трасса Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский, 113-116 км

Трасса Т-09-06 Ивано-Франковск — Надворная, 3-17 км (новый участок)

Ивано-Франковск – улицы Галицкая и Крыховецкая

Киев

проспекты Бажана, Победы, Соборности и Броварской, улицы Боргащевская и Саперно-Слободская, Столичное и Набережное шоссе

Киевская область

Трасса М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, 20-60 км

Трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в пределах Борисполя), 24-49 км и 50-104 км

Трасса М-05 Киев — Одесса, 15-143 км (в направлении Киева), 15-143 км (в направлении Одессы)

Трасса М-06 Киев — Чоп, 20-69 км

М-07 Киев — Ковель — Ягодин, 45-79 км

Трасса Р-04 Киев — Фастов — Белая Церковь — Тараща — Звенигородка, 113-124 км

Белая Церковь – проспект Князя Владимира, улицы Киевская и Леваневского

Кировоградская область

Трасса М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино, 768-803 км

Трасса М-05 Киев — Одесса, 252-265 км

Трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, 670-750 км

Кропивницкий – улицы Яновского, Холодноярская, Бобринецкий путь, Полтавская, Вокзальная и Мурманская

Львовская область

Трасса М-06 Киев — Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 и (новые участки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км

Трасса М-06-03 Киев — Чоп (подъезд во Львов), 0-5 км

Трасса М-09 Львов — Рава-Русская (на Люблин), 50-70 км, 128-191 км

Трасса М-10 Львов — Краковец, 8-70 км

Трасса М-10-01 Львов — Краковец (западный обход Львова), 0-15 км

Трасса М-11 Львов — Шегини, 8-82 км

Трасса Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск -Рогатин — Бибрка — Львов, 415-438 км

Трасса Н-13 Львов — Самбор — Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км

Трасса Н-17 Львов – Радехов – Луцк, 2-23 км, 45-68 км

Трасса Р-15 Ковель — Жовква, 128-151км

Трасса Т-14-01 КПП "Смольница" — Старый Самбор, 1-17 км

Трасса Т-14-16 Львов — Пустомыты — Мединичи, 7-14 км

Львов – проспект Вячеслава Чорновола и Червоной Калины, улицы Городоцкая, Шевченко, Княгини Ольги, Стрыйская, Лычаковская, Стуса, Пасечная и Зеленая

Одесская область

Трасса М-05 Киев — Одесса, 360-440 км, 442-463 км

Трасса М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 0-57 км (в направлении Мелитополя), 0-57 (в направлении Одессы)

Трасса М-15 Одесса — Рени, 4-43 км, 186-230 км

Трасса М-28 Одесса — Южный — М-14 с подъездами, 19-26 км (новый участок)

Трасса Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15, 8-14 км (новый участок)

Одесса – Люстдорфская дорога, улицы Балковская, Николаевская дорога, Атамана Головатого, Краснова, Южная дорога, Черноморского казачества, Киевское шоссе и проспект Шевченко

Измаил – проспекты Мира и Суворова

Полтавская область

Трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский, 136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км

Трасса М-22 Полтава — Александрия, 7-106 км

Н-12 Сумы — Полтава, 154-158 км

Трасса Р-11 Полтава — Красноград, 7-14 км

Миргород – улица Гоголя

Лохвица – в улица Героев Украины

Полтава – улицы Соборности, Великотырновская, Европейская, Маршала Бирюзова, Сакко, Зиньковская и проспект Мира

Кременчуг – проспекты Леси Украинки и Свободы, улицы Набережная Лейтенанта Днепрова, Киевская, Вадима Пугачева, Академика Герасимовича и Леонова

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Ровенская область

Трасса М-06 Киев — Чоп, 260-310 км, 311-425 км (в направлении Львова), 311-425 км (в направлении Ровно)

Трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин, 301-320 км, 350-355 км

Трасса Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 130-156 км

Трасса Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, 62-149 км

Трасса Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, 170-175 км

Ровно – улицы Дубенская, Киевская и Соборная

Тернопольская область

Трасса М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская (на Люблин), 1-35 км

Трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, 154-191 км, 128-140 км

Трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, 239-319 км, 330-415 км и 415-446 км (новый участок)

Трасса Р-41 обход Тернополя, 12-27 км

Тернополь – проспект Степана Бандеры, улица Степана Будного

Хмельницкая область

Трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, 191-300 км, 300-332 км

Трасса М-12-03 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (восточный подход к Хмельницкому), 0-4 км

Трасса Н-03 Житомир — Черновцы, 172-300 км

Хмельницкий – улицы Западно-Окружная и Каменецкая

Черкасская область

Трасса М-05 Киев — Одесса, 143-175 км, 175-237 км

Трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, 534-544 км

Трасса Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, 0-25 км

Черкассы – улицы Благовестная, Надпольная, Сумгаитская, Смелянская, Гагарина и проспект Химиков

Черновицкая область

Трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, 448-542 км (в направлении Тереблече)

Трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, 448-542 км (в направлении Черновцов)

Трасса Н-03 Житомир — Черновцы, 303-363 км

Трасса Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга, 206-258 км

Черновцы – улицы Героев Майдана, Галицкий путь и Южно-Кольцевая

Черниговская область

Трасса М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км

Трасса М-02 Копти — Глухов — Бачевск, 80-102 км

Трасса Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч, 10-21 км

Чернигов – проспект Мира, Победы и улица Шевченко

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