"Вот как они захватят мир": кролик на роботе-псе "пугает" прохожих пулеметом (фото, видео)

Владелец кролика приобрел робота-пса и переделал его для своего пушистика, обустроив для него сиденье и приспособив к "боевой машине" пулемет. Забавные видео распространяются по сети и собирают миллионы просмотров.

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Видео с кроликом на "боевом робопсе" опубликовал в Instagram пользователь tianskyler.

"Вот как они вскоре захватят мир", — написал один из комментаторов под видео.

Некоторые в комментариях под видео в шутку интересуются, может ли кролик стрелять из приспособленного к роботу минигана.

"Надеюсь, меня когда-нибудь застрелит один из них", — пошутил еще один комментатор.

Кролик с пулеметом на робопсе вызвал оживленное обсуждение в сети Фото: Скриншот

"Я чувствую себя больше в безопасности, чем напуганным", — признался другой пользователь.

Кролик в "боевом" роботе-собаке очаровал пользователей соцсетей Фото: X / @CryptidCuddler_

"Это убедило меня, что мы наконец-то в будущем", — написал еще один комментатор.

На другом ролике, снятом ночью, можно увидеть, что владелец кролика оборудовал робота-пса подсветкой для "ночных миссий".

Напомним, Фокус 16 апреля писал о видео с директором приюта для животных Кендалл Пол из Индианы (США), которая с помощью популярного тренда TikTok привлекла внимание к проблеме защиты меньших братьев человека и собрала более 35 миллионов просмотров и 1 500 долларов пожертвований.

14 апреля СМИ писали о новой субкультуре "крысолюдей", которая приобретает популярность в мире. Молодежь, относящая себя к этому движению, сокращает социальные контакты, ведет малоактивный образ жизни и не заботится о будущем.

Также 14 апреля СМИ писали о курьезном случае в шведском городе Гетеборг, где попугай застрял на дереве и нецензурно ругал людей, которые пытались ему помочь, пока ему не дали пачку сигарет.