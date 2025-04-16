"Ты вообще знаешь, кто я": видео с директором приюта уже вторую неделю разрывает интернет

Руководитель некоммерческого приюта для животных Кендалл Пол из Индианы (США) снялась в популярном TikTok-тренде, чтобы привлечь внимание общества к проблеме защиты братьев наших меньших. Показатели охвата свидетельствуют, что у нее все получилось.

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Видео с Кендалл опубликовано во вторник, 1 апреля, и уже вторую неделю разрывает интернет.

Суть тренда заключается в том, что ведущая перед камерой делает вид, будто ее случайно толкнули, и агрессивно угрожает оператору: "Ты вообще знаешь, кто я? Если снова коснешься, то пожалеешь". Когда человек за кадром касается ее во второй раз, то хамство мгновенно меняется на невероятную вежливость и дружелюбие.

Помощь животным

"Мы хотим, чтобы люди, независимо от того, кто они и где живут, прежде всего приходили в приют за поиском домашнего любимца. У нас есть замечательные животные разного возраста, которые ищут дом", — отметила Пол, указав веб-сайт для получения дополнительной информации.

Кендалл Пол стала звездой сети Фото: TikTok

Внимание, которое приют получил благодаря видео, поразило руководство. "Это заняло у нас около трех минут на съемку, а отзывы просто потрясающие. Этот ролик просмотрели более 35 миллионов раз на разных платформах", — рассказывает Пол.

Реакция зрителей

Пользователи были поражены как идеей самого тренда, так актерским мастерством ведущей.

"Директор приюта по совместительству фокусница и актриса? Какая разносторонняя личность", — прокомментировал один пользователь;

Другой удивился: "Извините, ваш директор случайно не ведьма? Где она взяла щенка ниоткуда?";

"Какая мгновенная трансформация, как в реальной жизни!" — пошутил третий пользователь.

Несмотря на то, что в приюте не замечают значительного роста количества посетителей, которые хотят забрать животных, это видео помогло собрать 1500 долларов пожертвований.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 23-летней жительнице Техаса Грейси Бетчер, которая решила снять на видео первую встречу своего малыша с мопсом. На кадрах видно, как ребенок медленно подходит к собачке и ласково ее обнимает. Однако больше всего зрителей заинтересовала реакция самой собаки — та, кажется, застыла от неожиданности или страха. Видео быстро стало вирусным в TikTok, собрав тысячи просмотров, лайков и комментариев.

Еще одна смешная ситуация случилась во Флориде. Во время рабочего дня женщина решила проверить, что происходит дома, воспользовавшись камерой видеонаблюдения. К ее удивлению, пес по имени Кевин мирно лежал на диване и внимательно смотрел мультфильмы по телевизору.