"Ти взагалі знаєш, хто я": відео з директоркою притулку вже другий тиждень розриває інтернет

Керівниця некомерційного притулку для тварин Кендалл Пол з Індіани (США) знялась у популярному TikTok-тренді, аби привернути увагу суспільства до проблеми захисту братів наших менших. Показники охоплення засвідчують, що у неї все вийшло.

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Відео з Кендалл опубліковане у вівторок, 1 квітня, і вже другий тиждень розриває інтернет.

Суть тренду полягає у тому, що ведуча перед камерою вдає, ніби її випадково штовхнули, й агресивно погрожує оператору: "Ти взагалі знаєш, хто я? Якщо знову торкнешся, то пожалкуєш". Коли людина за кадром торкається її вдруге, то хамство миттєво змінюється на неймовірну ввічливість та приязність.

Допомога тваринам

"Ми хочемо, щоб люди, незалежно від того, хто вони й де живуть, насамперед приходили до притулку за пошуком домашнього улюбленця. Маємо чудових тварин різного віку, які шукають дім", — наголосила Пол, вказавши вебсайт для отримання додаткової інформації.

Кендалл Пол стала зіркою мережі Фото: TikTok

Увага, яку притулок отримав завдяки відео, вразила керівництво. "Це зайняло у нас близько трьох хвилин на зйомку, а відгуки просто приголомшливі. Цей ролик переглянули понад 35 мільйонів разів на різних платформах", — розповідає Пол.

Реакція глядачів

Користувачі були вражені як ідеєю самого тренду, так акторською майстерністю ведучої.

"Директорка притулку за сумісництвом фокусниця й акторка? Яка різнобічна особистість", — прокоментував один користувач;

Інший здивувався: "Вибачте, ваша директорка часом не відьма? Де вона взяла цуценя нізвідки?";

"Яка миттєва трансформація, як у реальному житті!" — пожартував третій дописувач.

Попри те, що у притулку не помічають значного зростання кількості відвідувачів, які хочуть забрати тварин, це відео допомогло зібрати 1500 доларів пожертв.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про 23-річну мешканку Техасу Грейсі Бетчер, яка вирішила зняти на відео першу зустріч свого малюка з мопсом. На кадрах видно, як дитина повільно підходить до песика та лагідно його обіймає. Проте найбільше глядачів зацікавила реакція самого собаки — той, здається, застиг від несподіванки чи страху. Відео швидко стало вірусним у TikTok, зібравши тисячі переглядів, лайків і коментарів.

Ще одна смішна ситуація трапилася у Флориді. Під час робочого дня жінка вирішила перевірити, що відбувається вдома, скориставшись камерою відеоспостереження. До її здивування, пес на ім’я Кевін мирно лежав на дивані та уважно дивився мультфільми по телевізору.