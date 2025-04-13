"Серце розривається": пара побачила на паркінгу самотнього собаку із запискою (фото)

Історія собаки Белли, яку 9 березня знайшли біля паркінгу поблизу басейну, завершилася щасливо завдяки випадковій зустрічі з небайдужою парою — Закарі та його дівчиною Самантою з Аризони, що в США.

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Закохані поділилася зворушливою історією на одному з форумів у Reddit. "Знайшли собаку зі зворушливою запискою. Не знаємо, що робити", — написали вони, прикріпивши фотографію, яка зібрала понад 6000 вподобайок.

"Белла налякано бігала біля паркінгу. Хтось її покинув, але ми не знаємо, хто саме. Саманта, моя дівчина, почала плакати. Довелося втрутитися, щоб знайти песику безпечне місце для життя", — розповів Закарі у розмові з Newsweek.

Зворушлива записка

Оглядаючи тварину, пара помітила прикріплений пластиковий пакет із запискою, в якій пояснювалося, що колишня власниця, жінка похилого віку, більше не могла піклуватися про домашнього улюбленця. У тексті також детально описано особливості характеру Белли.

"Попередня господиня виховувала мене понад 16 років. Я гавкаю, коли чую шум біля дверей. Іноді навіть на тих, кого знаю", — йдеться у записці.

Біля собаки була записка Фото: Reddit

Закарі та Саманта за допомогою мобільного застосунку Nextdoor знайшли добродушну пару пенсіонерів, які відкрили для Белли двері своєї затишної оселі. "Ми знайшли для неї нових власників", — додає Закарі.

Думки читачів форуму

У коментарях люди подякували закоханим за допомогу безпритульній тварині.

"Ця записка розриває серце", — написав один із коментаторів;

Інший зауважив: "Я не можу уявити, як важко було Беллі розлучитися з попередньою господинею".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про кумедну історію з чорно-білою кішкою на ім’я Лілі, яка стала зіркою інтернету після того, як один із відвідувачів супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) опублікував її фото. На знімку домашня улюблениця спокійно спить клубочком біля записки від господаря, в якій той просить перехожих більше не годувати тварину.

Крім того, на станції метро Canning Town у Лондоні працівники натрапили на клітку з морською свинкою та записку з проханням знайти їй нового власника. Попередній господар залишив тварину біля входу без нагляду. Після інциденту зоозахисники відкрили гарячу лінію та закликали всіх, хто має бодай якусь інформацію, звернутися до них.