"Сердце разрывается": пара увидела на парковке одинокую собаку с запиской (фото)

История собаки Беллы, которую 9 марта нашли возле паркинга возле бассейна, завершилась счастливо благодаря случайной встрече с неравнодушной парой — Закари и его девушкой Самантой из Аризоны, что в США.

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Влюбленные поделилась трогательной историей на одном из форумов в Reddit. "Нашли собаку с трогательной запиской. Не знаем, что делать", — написали они, прикрепив фотографию, которая собрала более 6000 лайков.

"Белла напугано бегала возле паркинга. Кто-то ее бросил, но мы не знаем, кто именно. Саманта, моя девушка, начала плакать. Пришлось вмешаться, чтобы найти собачке безопасное место для жизни", — рассказал Закари в разговоре с Newsweek.

Трогательная записка

Осматривая животное, пара заметила прикрепленный пластиковый пакет с запиской, в которой объяснялось, что бывшая владелица, пожилая женщина, больше не могла заботиться о домашнем любимце. В тексте также подробно описаны особенности характера Беллы.

"Предыдущая хозяйка воспитывала меня более 16 лет. Я лаю, когда слышу шум у дверей. Иногда даже на тех, кого знаю", — говорится в записке.

Рядом с собакой была записка Фото: Reddit

Закари и Саманта с помощью мобильного приложения Nextdoor нашли добродушную пару пенсионеров, которые открыли для Беллы двери своего уютного дома. "Мы нашли для нее новых владельцев", — похвастался Закари.

Мнения читателей форума

В комментариях люди поблагодарили влюбленных за помощь бездомному животному.

"Эта записка разрывает сердце", — написал один из комментаторов;

Другой заметил: "Я не могу представить, как трудно было Белле расстаться с предыдущей хозяйкой".

Напомним, ранее Фокус писал о забавной истории с черно-белой кошкой по имени Лили, которая стала звездой интернета после того, как один из посетителей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) опубликовал ее фото. На снимке домашняя любимица спокойно спит клубочком возле записки от хозяина, в которой тот просит прохожих больше не кормить животное.

Кроме того, на станции метро Canning Town в Лондоне работники наткнулись на клетку с морской свинкой и записку с просьбой найти ей нового владельца. Предыдущий хозяин оставил животное у входа без присмотра. После инцидента зоозащитники открыли горячую линию и призвали всех, кто имеет хоть какую-то информацию, обратиться к ним.