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"Ось як вони захоплять світ": кролик на роботі-псі "лякає" перехожих кулеметом (фото, відео)

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Фото: X / @ShouldHaveRabit | Власник кролика перетворив робота-пса на "бойову машину" для свого улюбленця

Власник кролика придбав робота-пса та переробив його для свого пухнастика, облаштувавши для нього сидіння та приладнавши до "бойової машини" кулемет. Кумедні відео ширяться мережею та збирають мільйони переглядів.

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Відео з кроликом на "бойовому робопсі" опублікував в Instagram користувач tianskyler.

"Ось як вони незабаром захоплять світ", — написав один із коментаторів під відео.

Дехто в коментарях під відео жартома цікавиться, чи може кролик стріляти з прилагодженого до робота мінігана.

"Сподіваюся, мене колись застрелить один з них", — пожартував іще один коментатор.

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Кролик із кулеметом на робопсі викликав жваве обговорення в мережі
Фото: Скриншот

"Я почуваюся більше в безпеці, ніж наляканим", — зізнався інший користувач.

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Кролик у "бойовому" роботі-собаці замилував користувачів соцмереж
Фото: X / @CryptidCuddler_

"Це переконало мене, що ми нарешті в майбутньому", — написав іще один коментатор.

На іншому ролику, знятому вночі, можна побачити, що власник кролика обладнав робота-пса підсвіткою для "нічних місій".

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